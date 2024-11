Paolini, ottimo inizio alle Finals: battuta la Rybakina!

RIAD (Arabia Saudita) - Inizia nel migliore dei modi il cammino, nonché debutto in carriera, di Jasmine Paolini alle Wta Finals di Riad: battuta la kazaka Elena Rybakika (numero 5 al mondo) con il punteggio di 7-6(5), 6-4 dopo un'ora e 44 minuti. Nel primo set Jasmine riesce a strappare il servizio alla Kazaka (4-2) ma non riesce a confermarlo perdendo il suo subito (4-3) e la frazione si decide al tie-Break dove Paolini evita la beffa: l'azzurra vola sul 6-2 ma subisce 3 punti consecutivi prima di chiudere 7-5. È sempre Jasmine che spezza l'equilibrio nel 2° set con il break al 7° gioco e questa volta confermato (parziale di 8 unti. 1) per il 5-3! Paolini non trema nel momento di chiudere e, nuovamente, a 15 manda i titoli di coda. Vittoria che vale l'aggancio ad Aryna Sabalenka (vittoriosa contro la Zheng) in testa al gruppo viola e lunedì andrà in scena il big match contro la numero 1 del mondo.