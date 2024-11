Sinner dominante, Panatta show: “Mai visto uno strapotere così, non è umano!"

"In finale Sinner con Fritz ha fatto il suo dovere. Ha fatto un’ottima partita. Aveva dichiarato che stava aumentando il livello in questi giorni alle Finals. E ha giocato un match perfetto. E ha vinto con grande merito con lo stesso risultato di qualche giorno fa. L’unico timore era il servizio di Fritz e invece Jannik ha fatto meglio di lui e in un’ora e 24 minuti ha archiviato la pratica". Adriano Panatta ha commentato così, alla Domenica Sportiva sulla Rai, il trionfo di Jannik Sinner alle Nitto ATP Finals di Torino dopo la vittoria in finale contro Fritz .

Trionfo Sinner, il commento di Panatta

L'ex tennista ha aggiunto: "Io ho detto ironicamente che ormai servirebbe cercare un avversario in un’altra galassia perché qui sulla terra non c’è nessuno che può impensierirlo. Io in questi 50 anni di tennis non ho mai visto uno strapotere così evidente rispetto agli avversari. In questo momento forse Alcaraz se gioca al 100% può impensierirlo ma Jannik è riuscito a vincere le Finals senza perdere un set contro i migliori al mondo. Lui entra in campo e inizia a martellarti da fondo campo, con tutto. E con una tenuta nervosa straordinaria per la sua età". Ma non è finita qui, Panatta ha voluto dedicare altri fantastici complimenti al campione azzurro, numero uno del ranking mondiale: "E ha margini di miglioramento: pensate dove può arrivare visto che ora è numero uno. Secondo me è un alieno e viene da un’altra galassia. Gioca benissimo, si comporta in maniera esemplare, non sbaglia una dichiarazione. Evidentemente ce lo meritiamo, io sono molto felice. Non credo neanche ai miei occhi quando lo vedo giocare. Fa dei colpi talmente violenti…è impressionante. Non è umano".