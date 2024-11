Errani-Paolini, doppio da finale! Clamorosa Italia in King

Tantissimo cuore, coraggio, un pizzico di faccia tosta e quell’energia supplementare che viene quando difendi i colori del tuo Paese. Sono gli ingredienti che hanno portato l’Italtennis in rosa per il secondo anno consecutivo in finale alle Billie Jean King Cup Finals, in pieno svolgimento a Malaga. Le azzurre, al termine di un confronto che è stato una centrifuga di emozioni, si sono imposte per 2-1 sulla Polonia, alla quale non è bastata la tenacia di una Iga Swiatek intenzionata a scrivere qualcosa di importante per la sua Nazionale. Un’impresa ancora nel segno delle “sorelle d’Italia”, Jasmine Paolini e Sara Errani: nel doppio decisivo le campionesse olimpiche di Parigi hanno piegato con un periodico 7-5 proprio la Swiatek e la specialista Katarzyna Kawa, recuperando da 1-5 nel secondo parziale. Alla fine sventolano solo le bandiere tricolori nel Palasport Martin Carpena, mentre si zittisce la nutrita torcida biancorossa, che aveva accompagnato tutte le partite con tamburi e sonagli. E domani nella sfida che vale il trofeo la squadra capitanata da Tathiana Garbin troverà dall’altra parte della rete la vincente fra Slovaccia e Gran Bretagna, in campo oggi.