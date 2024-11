Dietro un grande Sinner c’è un grande team: il post che spiega tutto

Sinner e il lavoro col suo team

"Sono molto felice, finire qui la stagione in questa maniera giocando così mi rende felice. Sono arrivato presto per preparare il torneo nella maniera migliore possibile e sono davvero soddisfatto di avere chiuso meglio rispetto a come ero partito. Le percentuali tra 'talento' e 'lavoro'? Non sono molto bravo con le percentuali, ma sono uno che lavora tanto. Cerco di analizzare gli errori. Solo combinando talento e lavoro si diventa un giocatore importante. Un giocatore di talento ma che non lavora probabilmente perde con chi non ha talento ma lavora tanto. Io la penso così", aveva dichiarato invece Jannik Sinner dopo il successo a Torino nella finale delle Nitto ATP Finals contro Fritz.

