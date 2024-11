Nadal, la nuova vita dopo il tennis: uomo d'affari da 310 milioni di euro

Nadal, dall'immobiliare all'eolico: le attività finanziare di Rafa

Tra le principali iniziative imprenditoriali del campione di tennis spicca la Rafa Nadal Academy a Manacor, Maiorca, un centro di formazione per giovani tennisti che combina istruzione sportiva e accademica. Inoltre, Nadal ha lanciato la Rafa Nadal Foundation, dedicata a progetti educativi e sportivi per bambini e giovani svantaggiati. Ma non è tutto, poiché le iniziative imprenditoriali del tennista si sono allargata anche al settore settore immobiliare. Nadal ha investito 200 milioni di euro nella costruzione di residenze di lusso sulla Costa del Sol, in collaborazione con l'imprenditore Abel Matutes e la società Sierra Blanca Estates. Inoltre, avrebbe partecipato al lancio di una linea di integratori alimentari, NDL Pro-Health, in collaborazione con Cantabria Labs, con un investimento iniziale di 1,2 milioni di euro.

Gli investimenti di Rafa si estenderebbero anche al settore della ristorazione, con la catena di ristoranti Tatel, presente in diverse città del mondo, e nel settore alberghiero, con la catena ZEL, in collaborazione con Melia Hotels International. Non è la sua prima incursione nel settore immobiliare, poiché ha 18 proprietà per un valore di 26 milioni di euro, secondo i dati del 2021 raccolti da El Mundo. Maiorca, Barcellona e Madrid sono i suoi mercati principali. Tra gli altri investimenti del tennista anche quelli nell'ambito dell'energia eolica. Attraverso la società Aspemir S.L., amministrata dalla madre di Nadal, Ana María Parera, la famiglia deterrebbe una partecipazione del 35% in Wind Hero S.L. e Wind Grower S.L., entrambe gestite dalla famiglia Mascaró. Queste società sono responsabili dei progetti eolici denominati Treboada e Ventumelo.