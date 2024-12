Djokovic in lacrime per l’addio di Del Potro al tennis: “Un esempio per tutti"

L'omaggio di Djokovic

Grande commozione anche per Djokovic, che non è riuscito a trattenere le lacrime per l'addio al tennis dell'argentino: "Salutiamo un grande professionista e una persona fantastica. Un rivale eccezionale, una persona che ha trasceso il campo e ha generato un grande amore in ciascuno dei suoi rivali. Questa sera è triste per il mondo del tennis, ma sono molto felice perché siamo qui per celebrare la carriera di Juan Martín. Grazie anche all'Argentina per questa meravigliosa accoglienza. Un esempio per tutti. Juan Martin è stato un grande tennista, ma ancor migliore è stato come persona. Non conosco una persona che non lo ama" ha detto il campione serbo.