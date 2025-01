Djokovic-Kyrgios già eliminati a Brisbane. Ansia per Zverev

BRISBANE (Australia) - Il cammino di Novak Djokovic e Nick Kyrgios nel torneo di doppio dell'Atp 250 di Brisbane si è fermato ai quarti di finale. La "strana coppia" è stata sconfitta da Nikola Mektic e Michael Venus col punteggio di 6-2, 3-6, 10-8 al supertiebreak del terzo parziale. Dopo aver recuperato il set di svantaggio Djokovic-Kyrgios sembravano ad un passo dalla semifinale sull'8-6 e servizio ma Nole commette un sanguinoso doppio fallo dando il via al decisivo parziale di 4-0 avversario.

Per Kyrgios avventura finita in toto a Brisbane visto che ha perso anche il suo match da singolare, invece il serbo scenderà in campo negli ottavi di finale contro il veterano francese Gael Monfils per giocarsi il pass quarti di finale.