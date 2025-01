Sull’Open d’Australia piombano i “picchiatori”

Il 2025 del tennis mondiale inizia in campo maschile con due finali inedite. Quella del 250 ATP di Brisbane opporrà due “bombardieri” come l’americano Reilly Opelka e il ceco Jiri Lehecka . Opelka, 27 anni con gli ultimi due passati a curarsi per infortuni assortiti che ne hanno messo in discussione anche la possibilità di tornare a giocare ad alto livello, ha battuto in semifinale un altro colosso del servizio e non solo come il francese Mpetshi Perricard , fissando lo score sul 6-3 7-6. Prova del nove ampiamente superata dopo il successo colto nei quarti contro Djokovic. L’americano che ama l’arte ed è a suo modo personaggio senza volerlo essere troverà nella sua settima finale del circuito maggiore (4 vittorie e 2 sconfitte nelle precedenti) il ceco Lehecka, altro giocatore che basa molto del proprio tennis sulla forza dei colpi anche se sul campo si muove meglio di Reilly. In semifinale il 23enne di Mlada Boleslav ha superato 6-4 4-4 rit. il bulgaro Grigor Dimitrov, numero 2 del seeding, costretto al ritiro per un problema alla coscia che potrebbe anche comprometterne la presenza agli Australian Open al via il 12 gennaio. Tra Opelka, che ha giocato l’ultima finale ATP a Houston nel 2022, e Lehecka, alla quarta sfida per un titolo nel massimo circuito, non ci sono precedenti. A Hong Kong, invece, l’ultimo atto del torneo (ATP 250) metterà di fronte l’ex numero 4 del mondo Kei Nishikori, entrato in tabellone con una wild card, e il francese Alexandre Muller , numero 67 ATP. Il nipponico, 35 anni, che rientrerà comunque vada la finale nella top 100 ATP, ha stoppato in semifinale la corsa del cinese di Pechino Shang, mentre il transalpino si è imposto in tre frazioni allo spagnolo Munar che nei quarti aveva eliminato Musetti. Tra i due finalisti di Hong Kong non ci sono precedenti.

La marcia d'avvicinamento agli Australian Open

Oggi sarà finale anche nella United Cup, in Australia, con protagoniste la Polonia e gli Stati Uniti. Il via alle 7.30 ora italiana con il testa a testa femminile tra Gauff e Swiatek. A seguire quello maschile tra Fritz e Hurkacz. Poi l’eventuale doppio. Diretta dei match su Supertennis e SuperTennix. Sono due i tornei maschili che precedono gli Australian Open. Nel 250 ATP di Adelaide, dove le prime due teste di serie sono gli americani Paul e Korda, oggi esordisce nel pomeriggio italiano e in qualificazione Fabio Fognini, opposto al francese Bonzi. Nel 250 ATP di Auckland sono tre gli azzurri in tabellone principale, con Nardi che cercherà di superare il turno decisivo delle qualificazioni. In gara Sonego, che troverà in avvio il canadese Diallo; Darderi, che sfiderà il portoghese Borges, numero 7 del draw, e Cobolli, sesta testa di serie, che attende un qualificato o un lucky loser in primo turno. In campo femminile oggi finale nel WTA 500 di Brisbane (diretta Supertennis dalle 7.30) tra la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka e la russa Polina Kudermetova, per la prima volta all’ultimo atto in un torneo del circuito maggiore. La bielorussa Sabalenka prosegue dunque il gran feeling con l’Australia come ha dimostrato in semifinale battendo 6-3 6-2 la giovane russa Mirra Andreeva. Nel 250 WTA di Auckland sfida molto interessante per alzare il trofeo tra l’ex numero 1 del mondo Naomi Osaka, che in semifinale ha fermato l’americana Parks 6-4 6-2, e la danese Clara Tauson, a segno nel penultimo step della rassegna contro un’altra giocatrice USA, la 20enne Robin Montgomery. Osaka lanciata dunque all’inseguimento del suo grande passato. In rampa di lancio il WTA 250 di Hobart, con Elisabetta Cocciaretto in main draw e Lucia Bronzetti al turno decisivo delle qualificazioni, e il WTA 500 di Adelaide, senza italiane in gara. Guida la lista Jessica Pegula.

Il tennis live: tutti i match in diretta