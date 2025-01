Kyrgios asfaltato: “Diffamatore e ipocrita, sei solo un influencer del tennis”

NEW YORK (Stati Uniti) - Andy Roddick è sempre stato molto diretto con le parole e anche in occasione delle ultime vicende che hanno riguardto Nick Kyrgios non si è tirato indietro. Il tennista australiano, recentemente infortunato e a rischio partecipazione all'Australian Open, non perde mai occasione di scoccare patetiche frecciate a Jannik Sinner sempre per il caso doping e A-Rod, stufo come tanti delle uscite di Kyrgios, gli ha risposto a tono nel suo podcast su YouTube Served with Andy Roddick.

Roddick: "Diffamatore, vive per like e commenti"

Le parole dell'ex numero 1 al mondo: “Qualche settimana fa, e questo è già sul limite della diffamazione, Nick ha lasciato intendere che, poiché ho scelto di comprendere e spiegare il contesto del caso di Iga Swiatek, cercando di portare alcune sfumature e che forse i protocolli antidoping sono troppo severi, avevo assunto sostanze dopanti per migliorare le mie prestazioni durante tutta la mia carriera. Sostiene che se diventi positivo dovresti essere sanzionato per sempre… ma a quanto pare anche se non sei mai risultato positivo… Questa è una cosa che mi ha dato molto fastidio. Nick mi vuole, vuole le interazioni. È un influencer del tennis in questo momento. Vive per i like e per la sezione commenti. Guarda, quello che dirò non è un’esagerazione: è uno dei tennisti più talentuosi che abbia mai visto. La sua magia è alla pari a quella dei big 3. Non puoi distogliere lo sguardo dallo schermo quando sta giocando bene. Tuttavia, la parte di Kyrgios che mi crea conflitto è l’ipocrisia con cui sceglie quando giudicare le persone” .