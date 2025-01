Musetti e la Top 10: “Non è così lontana”. E svela il grande sogno…

Jasmine Paolini sul suo 2024 da urlo

Di tabellone come sempre non vuole parlarne Jasmine Paolini, anche se il sorriso non glielo togli manco se le spari (comunque ha pescato la cinese Wei, proveniente dalle qualificazioni: diciamo che è andata bene). Quel sorriso incollato da mesi, da un anno magico. "Stupefacente, al di là delle mie aspettative - racconta -. Sono contenta di aver affrontato e anche battuto le migliori giocatrici del mondo sui palcoscenici più grandi". Ti aspetteresti sentirla ricordare soprattutto l'oro olimpico del doppio o la Fed Cup insieme con Sara Errani, invece Jasmine ti spiazza, come fa con i suoi traccianti in campo. "Per me 'Il' momento della passata stagione, quello che non dimenticherò mai, è la semifinale di Wimbledon vinta al super tiebreak contro Vekic. È stato molto stressante, ma l'emozione che ho provato dopo l'ultimo punto di quel match ce l'ho ancora dentro. Ero così contenta, stavo così bene...". Infatti non fai in tempo a rimandarle di là due dritti e due rovesci che alza la velocità. La sua palla è più radente, piatta, meno lavorata di Musetti. Ma la senti. Da dove arriva in quel corpicino che sta scalando l'Everest in uno sport di campionesse colossali e urlanti come Sabalenka e Ribakina? È quello che si domandano tutte, spesso frustrate. Siamo ai saluti, all'ultima lezione. Di Lorenzo. "La tecnica? Il look? Le ambizioni? Alla fine la cosa più importante è quella di essere circondato dalle persone giuste, quelle che ti vogliono bene e credono in te. Servono per superare gli alti e bassi di questo sport, farteli vivere tutti in modo pieno, anche piacevole. Perché fanno parte del percorso". Il suo, come quello di Jasmine, è tornare a Melbourne Park per allenarsi.