Sinner e il caso doping, fissata la data dell'udienza: l'annuncio ufficiale  

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ha reso note le date dell'udienza sul caso doping che deciderà le sorti di Jannik Sinner: il procedimento avrà luogo a porte chiuse tra il 16 e 17 aprile 2025. Il numero 1 al mondo, prossimo a scendere in campo a Melbourne per difendere il titolo conquistato lo scorso anno in finale contro Daniil Medvedev - all'esordio affronterà il numero 34 Atp Nicolas Jarry - è dunque chiamato a mettere alla prova la propria forza mentale che gli ha consentito di raggiungere le vette più alte nonostante la spada di Damocle del ricorso della Wada che per mesi non aveva conosciuto una data per l'udienza.