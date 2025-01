Gaudenzi difende Sinner: “Non è stato trattato diversamente dagli altri"

"Jannik Sinner non è stato trattato diversamente dagli altri. Ma ogni caso è differente: la gente confonde spesso il processo con l'esito". Così il presidente dell'Atp Andrea Gaudenzi ha commentato la vicenda di Jannik Sinner, che attende la decisione del Tas di Losanna dopo il ricorso della Wada contro la sua assoluzione per assenza totale di colpa o negligenza in relazione alla positività al Clostebol dello scorso marzo. In un'intervista all'agenzia di stampa australiana AAP, il presidente dell'Atp ha affermato che il procedimento è stato svolto "secondo le regole". Sulla vicenda, ha spiegato Gaudenzi, "credo onestamente che ci sia stata molta disinformazione ed è un peccato. Sono certo al 100% che non ci sia stato alcun trattamento preferenziale. Il processo si è svolto come da manuale, secondo le regole, dall'Itia". Ovvero l'Agenzia Internazionale per l'Integrità nel Tennis (International Tennis Integrity Unit), che si occupa dei controlli e delle relative sanzioni secondo quanto previsto dal codice mondiale anti-doping e dalla lista delle sostanze proibite della Wada.