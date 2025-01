Berrettini vince di forza al debutto agli Australian Open. Derby a Musetti, bene Paolini  

MELBOURNE (Australia) - Giornata azzurra agli Australian Open aperta dal bel successo di Matteo Berrettini . Il tennista romano fa il suo debutto nel torneo battendo il tennista britannico Cameron Norrie (numero 53 al mondo) con il punteggio di 6-7(4) , 6-4 , 6-1 , 6-3 in due ore e 56 minuti di ottimo tennis da parte di Matteo: dopo aver perso il primo parziale Berrettini ha iniziato a carburare chiudendo con 32 ace, 63 colpi vincenti, il 70% di prime in campo e una resa dell'85%.L'italiano al prossimo turno affronterà nel secondo turno Holger Rune (numero 13 al mondo) che ha battuto con fatica il cinese Zhang Zhizhen dopo cinque set.

Musetti vince il derby contro Arnaldi. Bene Sonego, Nardi eliminato

Lorenzo Musetti (numero 13 al mondo) si aggiudica il derby italiano contro Matteo Arnaldi dopo una partita molto nervosa e di conseguenza ricca di tanti errori non forzati. Il carrarino ha vinto con il punteggio di 7-6(4), 4-6, 7-6(5), 6-3 dopo una battaglia di 4 ore e 7 minuti. A testimoniare l'alta tensione in campo il dato delle palle break: 44 combinate con Musetti che ne ha messe a segno 9 su 28 e Arnaldi 8 su 16. Saluta lo slam australiano invece Luca Nardi (numero 83 all'esordio in main draw all'Australian Open) sconfitto dal canadese Gabriel Diallo (numero 86 al mondo) 6-7(1), 7-6(3), 5-7, 6-1, 6-2 dopo 4 ore e 9 minuti in un match dove il pesarese, avanti 2 set (i primi due set della sua carriera major) a 1, è crollato nel 4° e 5° set.

Buona vittoria invece per Lorenzo Sonego che batte il veterano Stan Wawrinka 6-4, 5-7, 7-5, 7-5 in 3 ore e 14 minuti con il torinese bravo a piazzare un parziale di 3 game consecutivi sotto 5-4 nel 3° set per chiudere la partita. Al secondo turno incontrerà il talento brasiliano Fonseca, straordinario nel superare Rublev in soli tre set. Cobolli cede in quattro set all'argentino Etcheverry.

Paolini al 2° turno in un lampo

Debutto in scioltezza per Jasmine Paolini (numer 4 al mondo) che archivia la cinese Wei (numero 117 al mondo) in due set con il punteggio di 6-0, 6-4 in 74 inuti. Jasmine al prossimo turno affronterà la vincente di Townsend-Zarazua.

Medvedev, follia e rimonta

Il finalista 2024 Daniil Medvedev comincia la sua avventura come nell'ultima edizione ovvero soffrendo per poi aver la meglio al 5° set in un match che lo ha visto anche protagonista di un folle sfogo. Il russo si è imposto contro il tailandese Samrej (numero 418 al mondo) con il punteggio di 6-2, 4-6, 3-6, 6-1, 6-2 in 3 ore e 8 minuti per avanzare al 2° turno dove affronterà l'americano Learner Tien proveniente dalle qualificazioni.

Fritz avanza senza problemi

Taylor Fritz (numero 4 al mondo) ha dimostrato quanto sia cambiata radicalmente la vita per lui e Jenson Brooskby dal loro ultimo incontro del Grande Slam, quando Fritz ha impiegato meno di due ore per aggiudicarsi il loro match del primo turno all'Australian Open. Fritz è la quarta testa di serie, è stato il secondo classificato agli U.S. Open l'anno scorso e ha aiutato la squadra statunitense a vincere la United Cup a Sydney la scorsa settimana. Ha impiegato solo 1-3/4 ore per una vittoria per 6-2, 6-0, 6-3 alla John Cain Arena martedì contro il connazionale americano Brooksby, che stava giocando il suo primo evento a qualsiasi livello in due anni.