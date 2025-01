Sonego lotta e rimonta: stupire è il suo mestiere

Le braccia levate al cielo in segno di trionfo e alcuni urli a liberare tutta la gioia che ha in corpo, mentre sugli spalti i tifosi intonano il “po po po po po” che ha accompagnato l’Italia campione del mondo di calcio nel 2006. La prima volta nella seconda settimana degli Australian Open vale anche un po’ di commozione negli occhi di Lorenzo Sonego , che magari in quel momento si ricorda come, proprio a Melbourne Park, sette anni fa si fosse qualificato per il suo primo main draw di un major, superando poi anche un turno. Dopo le affermazioni in 4 set su Wawrinka e al 5° sul baby prodigio Fonseca , ha gettato ancora una volta il cuore oltre l’ostacolo il 29enne di Torino, uno che non si tira indietro nella lotta, anzi si esalta come un gladiatore. Così in una giornata caldissima contro l’ungherese Fabian Marozsan , uno che nel tour è noto come ammazzagrandi avendo un bilancio di 6-6 con i top 10 (chiedere lumi a Carlos Alcaraz , messo al tappeto a Roma 2023), l’azzurro non si è perso d’animo quando, mancate quattro palle-break nel primo set, poi incamerato dal rivale al tie-break, e averne viste sfumare 4 anche nel secondo parziale, si è trovato sotto 6 a 3 nel “jeu decisif” complici un paio di errori di diritto.

Sonego torna tra i primi 50

Con coraggio il giocatore seguito da coach Fabio Colangelo e dal preparatore atletico Davide Cassinello ha tenuto i suoi due servizi, per poi riagganciare il 25enne di Budapest (errore di rovescio) ed operare il sorpasso con un punto da manuale, sullo slancio trasformando il set-point così da pareggiare i conti. Un tie-break che segna la svolta della partita, perché da lì in avanti è cresciuto il piemontese (salvando due palle-break a inizio terzo set) ed è calato il magiaro n.59 Atp, che in precedenza pareva volare su una nuvoletta. Dunque terza e quarta frazione a senso unico, nel segno del tricolore: 6-7(3) 7-6(6) 6-1 6-2 il punteggio che in 3 ore e 16’ consegna a Sonny (15 ace, 62% di prime in campo, convertite in punto nel 85% dei casi) il quarto ottavo Slam in carriera (dopo Parigi 2020 e 2023 e Wimbledon 2021) e di nuovo un posto tra i primi 50 della classifica.

Sonego: "Non ho mai mollato"

"È stata una partita durissima, del resto negli Slam il livello è talmente alto che per vincere si deve sempre lottare e dare tutto in campo – il commento di Lorenzo -. Non ho mai mollato, non mi sono abbattuto per tutte le chance che non sono riuscito a concretizzare nei primi due parziali quando il caldo si sentiva moltissimo, avevo poche energie e faticavo a recuperare tra un punto all’altro. Sarebbe stato un peccato andare sotto di due set, sono stato bravo a continuare a giocare e a crederci. Il lavoro fatto in off season mi sta aiutando: ho aumentato le ore in palestra, il lavoro in campo, gli spostamenti, di sicuro mi sento più preparato rispetto al passato e di avere più benzina in corpo".

Ci sono anche esercizi di respirazione quotidiani, meditazione e yoga (grazie a un viaggio in Sri Lanka) nel “nuovo” Sonego, che per regalarsi uno storico primo quarto di finale in un Major dovrà domare il 19enne statunitense Learner Tien, partito dalle qualificazioni e capace di estromettere Daniil Medvedev. "È sempre complicato affrontare questi giovani perché giocano liberi e spensierati. Però io ora sono più consapevole dei miei mezzi, conosco il mio tennis, ho più fiducia e mi sento migliorato. Arrivo contento e motivato a questo appuntamento. Sarà un match intenso e duro, ma sono fiducioso".