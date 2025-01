Casi Sinner e Swiatek, lezioni dell’Itia aperte ma si presenta un solo tennista!

Parallelamente alla carriera da tennista, ultimamente lo statunitense ha anche collaborato con Tennis Channel e ESPN durante l'ultimo US Open , riscuotendo diversi complimenti da parte dei suoi colleghi. Ben consapevole della responsabilità che aveva, anche dopo il caso di contaminazione di I ga Swiatek Chris ha cercato di istruirsi quanto più possibile, per «essere sicuro di comprendere tutto al meglio e non far sì che quanto leggevo sui social condizionasse la mia percezione dei fatti». Come tutti coloro che si sono informati a dovere, anche Eubanks ha trovato «scoraggiante vedere quante cose sbagliate sono state dette pubblicamente ».

"Basta leggere per capire"

Si è sentito quasi in dovere di correggere gli altri tennisti con cui affrontava la questione: «Più volte qualcuno ha sentenziato che Sinner doveva aver fatto qualcosa di sbagliato se gli hanno sottratto punti e prize money di Indian Wells - ha raccontato, provando più volte a spiegare che in realtà si trattava dell'applicazione letterale del regolamento -. Non è discrezionale, basta leggere per capirlo. È scritto nero su bianco. È stato frustrante, così come quando ho provato a spiegare che anche il caso di Marco Bortolotti è stato trattato allo stesso modo. E la sua sentenza era anche più corta da leggere rispetto a quella di Sinner». Non è mai troppo tardi, anche se certamente partire per tempo sarebbe stato auspicabile. Il vero auspicio è che la dedizione di Eubanks possa servire da esempio per chi ancora non ha le idee chiare e, soprattutto, per chi fino ad ora ha parlato senza sapere.