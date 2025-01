Fondazione Polito: arriva... Sinner!

Un altro oggetto storico va ad arricchire la collezione dei cimeli in esposizione nel prestigioso Museo del Calcio “Andrea Fortunato" a Santa Maria di Castellabate (Salerno): si tratta della storica pallina utilizzata nella finale della Coppa Davis 2024, disputata a Malaga, autografata dal campione Jannik Sinner, che si è appena confermato re del tennis mondiale dopo la conquista del secondo Australian Open consecutivo. «Un cimelio imperdibile per tutti gli appassionati di sport e di grandi imprese azzurre!», si legge in una nota della Fondazione Fioravante Polito “Fortunato, Falzetti, Morosini" che dal 2006, attraverso il lavoro quotidiano del presidente Davide Polito e dei suoi preziosissimi collaboratori, è impegnata nel veicolare messaggi e organizzare iniziative legate alla prevenzione e alla salute degli atleti. Perché effettuare costantemente i controlli medici ed ematici è fondamentale per chi pratica sport a livello agonistico e non.