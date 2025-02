Sinner domina la classifica ATP: numero 1 da 35 settimane, mette la freccia su Alcaraz!

Jannik Sinner inizia la sua 35ª settimana da numero 1 del mondo. L'azzurro ha rinunciato a disputare questa settimana l'ATP 500 di Rotterdam e tornerà in campo solo a Doha, in Qatar, in calendario dal 17 febbraio. Proprio il giorno in cui l'altoaesino raggiungerà le 37 settimane in vetta alla classifica e scavalcherà Carlos Alcaraz, che ne vanta 36. Sinner potrebbe diventare il quinto giocatore da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973, capace di prolungare per più di un anno il suo primo periodo da numero 1 del tennis maschile. Ci sono riusciti finora solo Roger Federer (237 settimane), Jimmy Connors (160), Lleyton Hewitt (75) e Novak Djokovic (53). Immutata la top ten post Melbourne, restano undici gli italiani in Top 100, record nella storia del ranking ATP. Festeggia Mattia Bellucci, che grazie all'ottavo di finale a Montpellier guadagna sei posizioni e ottiene il suo best ranking al numero 92. Risale in Top 80 Luca Nardi (n. 77, +6), finalista al Challenger di Coblenza.