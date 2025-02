Errani-Paolini in finale a Doha! Battute le russe Shnaider-Andreeva

Sara Errani e Jasmine Paolini volano in finale! Il tandem azzurro conquista l'ultimo atto del torneo Wta 1000 di Doha, grazie al successo in rimonta sulle russe Diana Shnaider e Mirra Andreeva. Un successo conquistato in 3 set con il punteggio finale di 4-6, 7(7)-6(2), 11-9. L'ultimo appuntamento del doppio femminile è in programma sabato 15 febbraio alle ore 13.30. A contendere il titolo alle campionesse del mondo in carica, la coppia formata dalla cinese Jiang Xinyu e dalla taiwanese Fang-Hsien Wuh, che in semifinale hanno superato in 2 set la tedeca Laura Siegemund e la brasiliana Beatriz Haddad Maia: 6-2, 6-3.