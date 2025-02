Berrettini-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Non il migliore dei sorteggi per Matteo Berrettini, atteso a Doha nel match d’esordio contro il numero 7 al mondo Novak Djokovic. Un sorteggio che riapre una finestra sulla finale di Wimbledon 2021, e che in questa occasione varrà invece la prosecuzione del cammino all’Atp 500 qatariota - a cui non parteciperà lo squalificato Sinner - . Il tennista azzurro, che scenderà in campo da numero 25 Atp, ha conosciuto un fiacco avvio di stagione con l’eliminazione al primo turno di Brisbane (contro Thompson), al secondo dell’Australian Open (contro Rune) e di nuovo al debutto a Rotterdam (contro Griekspoor). L’ex leader del ranking mondiale proverà invece a chiudere il conto in sospeso con la storia del titolo numero 1000 in carriera. Ci ha provato a Brisbane, dove si è fermato ai quarti, per poi avere la meglio sul ventunenne e numero 3 al mondo Alcaraz ai quarti di Melbourne. Un successo che ha spazzato via le voci di chi lo vedeva ormai all’angolo, almeno fino all’infortunio che lo ha costretto al ritiro in semifinale contro Zverev. Il serbo ha inoltre già fatto il suo esordio a Doha, aggiudicandosi in coppia con Fernando Verdasco la sfida di doppio maschile contro Bublik e Kachanov: 6-1, 6-1 il finale.