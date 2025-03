Racquet Trend Expo, si chiude positivamente la prima edizione

Si è conclusa con successo Racquet Trend Expo , la prima fiera in Europa dedicata solo agli sport da racchetta, che ha attratto migliaia di appassionati e aziende del settore nel weekend. L'evento, che si è concluso oggi a Fiera Milano Rho , ha rappresentato un punto di riferimento per l'innovazione, la sostenibilità e le tendenze del mondo delle racchette. L'Expo ha ospitato oggi una delle icone del tennis italiano, Adriano Panatta che ha dichiarato: “Sono molto contento di essere a Racquet Trend Expo, la passione per il tennis è sempre rimasta, oggi ho un circolo sportivo con tutti gli sport da racchetta, incluso padel e pickleball. Il gioco di oggi è molto diverso rispetto agli Anni Settanta-Ottanta. E’ un tennis più veloce e potente, con la pallina che viaggia più veloce. Sinner è un fuoriclasse assoluto, interpreta in maniera perfetta il tennis di oggi . A livello mentale è il più forte di tutti, lo metto allo stesso livello di Nadal , Djokovic e Borg . Farà senza dubbio la storia del tennis. La sua squalifica? E’ fuori dubbio che Jannik sia completamente innocente – conclude l’ex tennista e oggi opinionista televisivo - come ho già detto in passato è l’unico colpevole senza aver commesso il fatto. Non ho una grande considerazione della WADA , i miei pensieri non sono gioviali nei loro confronti”.

Da Panucci a Albertini: ecco chi è sceso in campo

Anche nella giornata conclusiva, sono stati tanti gli appuntamenti a Fiera Milano Rho: sono intervenuti diversi comici Simone Barbato, Silvio Cavallo, Loris Fabiani, Alex De Santis, Assane Diop, Davide Paniate; l’ex calciatore ora allenatore Giuliano Melosi e il cantante Davide De Marinis. Nel campo di padel si sono dati appuntamento ex calciatori come Panucci, Cambiasso, Handanovic, Denis, Locatelli, Nicola Amoruso e Ceccarelli. Esibizioni che hanno visto la partecipazione anche di di altri ex calciatori come Albertini e Budel ed il famoso cestista Gianluca Basile. Come giù accaduto nella giornata di sabato, gli appassionati hanno riempito le tribune del campo centrale di padel per ammirare dal vivo le gesta delle legend che hanno scritto pagine indimenticabile nella storia di questo sport: spettacolare l’esibizione che ha visto da un alto Miguel Lamperti in coppia con Pablo Lima, contro Mati Diaz e Gaston Malacalza, con colpi di genio e giocate che hanno mandato in visibilio tutti i visitatori.

Un evento da ricordare

A chiudere il tutto, anche le prove pratiche di beach tennis con i maestri FITP e di tennis tavolo con i campioni di disciplina. Questo evento ha creato dunque un palcoscenico ideale per scoprire le ultime novità e le soluzioni più avanzate per gli sportivi, dai principianti agli atleti agonisti. L’evento ha permesso infine di consolidare il ruolo degli sport da racchetta come protagonisti in crescita nel panorama sportivo italiano, aprendo nuove opportunità di networking e collaborazione a livello globale.