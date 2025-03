Sabalenka-Swiatek, il gioco nel deserto: "Potrei mangiare direttamente lei"

Sabalenka shock: il gioco e le parole su Iga Swiatek

"Se deve comportarsi come una tigre, probabilmente andrà a caccia di cibo, e così saremo al sicuro", ha affermato la campionessa in carica all'Indian Wells. La risposta della polacca è stata poi riferita ad Aryna, che dal canto suo ha ribattuto che anche lei "avrebbe scelto Iga". Poi ha aggiunto: "Sopravviveremo, le porterò del cibo. Sono con te, Iga. Se penso di poter sopravvivere? Guarda, può succedere di tutto. Se non ci fosse cibo, probabilmente andrei a prendere lei… Quindi per lei è un'opzione sia positiva che negativa. Ma cercherò di fare tutto il possibile affinché non soffriamo la fame e siamo al sicuro".