Medvedev batte Fils ma l’esultanza diventa eccessiva: “Colpa dell’adrenalina”

Medvedev-Alcaraz come Federer-Nadal

Dovesse ripetersi la stessa finale anche nel 2025, Alcaraz e Medvedev diventerebbero la seconda coppia nella storia dei Masters 1000 (dal 1990 a oggi) ad affrontarsi per tre anni di fila nella finale dello stesso torneo: a comporre l’unica altra coppia (finora?) capace di questa impresa sono stati Rafael Nadal e Roger Federer, che tra il 2006 e il 2008 si affrontarono tre anni di fila all’ultimo atto del Masters 1000 di Montecarlo. Alcaraz, che al termine del successo non così scontato contro Francisco Cerundolo (6-3 7-6) si è domandato se non fosse il caso di comprare una casa in California, dovrà però prima superare l’ostacolo Jack Draper. Il britannico ha grande potenziale ed è in questo momento n. 11 della classifica live (n. 8 in caso di finale, n. 7 con il titolo: in tutti i casi sarebbe best ranking). Con le condizioni lente e i rimbalzi alti, però, lo spagnolo va a nozze e spodestarlo dal suo trono sarà una vera impresa. "Qui mi sento in pace, per me è un posto bellissimo in cui riesco ad esprimere un grande tennis - ha detto il n. 3 ATP -. Con Jack ci saremmo dovuti allenare insieme in off season: sarà uno degli avversari più duri da affrontare in futuro, e poi è un bravissimo ragazzo fuori dal campo". Intanto, a Creta è arrivata la prima semifinale in carriera a livello Challenger per Federico Cinà, un altro azzurro di belle speranze (classe 2007) che ha già ricevuto una wild card per il tabellone principale del Masters 1000 di Miami. Gioventù al potere, in ogni dove.