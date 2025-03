Danielle Collins, da bad girl a eroina degli animali: il nobile gesto a Miami

Danielle Collins, eroina degli animali a Miami: l'appello social

"L'altra sera, mentre stavamo lasciando lo stadio, abbiamo visto questo cane rannicchiato in mezzo alla strada. È stato investito da un'auto", ha raccontato Collins. La tennista non è riuscita a rimanere indifferente, tanto che ha fatto fermare la sua macchina per prestare soccorsi al povero animale: "Ho pensato: ‘Dobbiamo accostare'… Lo abbiamo portato via dalla strada. È in ospedale da due giorni.. Al momento è in condizioni critiche all'ospedale veterinario". Poi ha lanciato un appello al pubblico per il suo nuovo amico a quattro zampe: "Se tutti potessero dire qualche preghiera per il mio nuovo animale domestico… si chiama Crash, perché è stato coinvolto in un incidente d'auto. Per favore ragazzi, mandate energia positiva al mio piccolo… sarebbe fantastico".