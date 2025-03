Musetti-Djokovic: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Continua il cammino di Lorenzo Musetti a Miami. Il numero 16 Atp - unico italiano rimasto in gara a Miami insieme a Matteo Berrettini , che a sua volta contenderà l'accesso agli ottavi al belga Zizou Bergs - è reduce da due successi in rimonta contro il francese n. 57 Atp Quentin Halys (3-6, 7(7)-6(4), 7-5) e il canadese Felix Auger-Aliassime (4-6, 6-2, 6-3), che nella graduatoria mondiale occupa il 19º posto. Dall'altra parte della rete c'è ora Novak Djokovic , uscito vincitore dalle sfide contro Rinky Hijikata (6-0, 7(7)-6(1)) e Ugo Carabelli (6-1, 7(6)-6(1)). Grazie al successo sull'argentino, l'ex numero 1 al mondo, che in Florida punta a coronare una carriera già straripante di record e trofei con il titolo numero 1000, ha raggiunto un nuovo primato con la 411ª vittoria in un Masters 1000 : superato dunque Rafa Nadal . Il vincitore della sfida tra Musetti e Djokovic sfiderà uno tra Gael Monfils e Sebastian Korda .

Musetti-Djokovic: i precedenti

Musetti e Djokovic si affrontano per la 9ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta un solo successo per l'azzurro, che risale ai sedicesimi di finale di Monte Carlo nel 2023 (4-6, 7-5, 6-4). Da allora, il serbo ha sempre avuto la meglio, imponendosi nell'edizione successiva del Masters 1000 monegasco (7-5, 6-3) e a seguire nei negli slam di Roland Garros (7-5, 6-7, 2-6, 6-3, 6-0) e Wimbledon (6-4, 7-6, 6-4) dello stesso anno. L'ultima sfida rimanda invece alla semifinale olimpica di Parigi (6-4, 6-2). Queste invece le altre vittorie del numero 5 al mondo: Roland Garros 2021 (6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0, ritiro), Dubai 2022 (6-3, 6-3) e Parigi-Bercy 2022 (6-0, 6-3).

Musetti-Djokovic: dove vederla

L'incontro fra Musetti e Djokovic è in programma martedì 25 marzo (orario da definire) presso l'Hard Rock Stadium di Miami Gardens. Sarà possibile assistere all'evento in diretta tv sui canali Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno e in streaming sulla piattaforma Now Tv.

