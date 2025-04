Djokovic eliminato a Montecarlo! Chi ha battuto l'ex numero 1 del mondo

Le parole di Djokovic

Dopo il ko con Tabilo, Djokovic ha parlato così: "E' stata più come la giornata peggiore. Speravo che non succedesse. Ma c'era un'alta probabilità che giocassi in questo modo. È orribile. Una sensazione orribile giocare in questo modo e mi dispiace per tutte le persone che devono assistere a tutto questo. Non lo so se ho una speigazione. Non ce l'ho. Ce l'ho e non ce l'ho. Non mi interessa". Sulle condizioni fisiche spiega: "Il braccio? Va tutto bene. Va tutto bene. Solo una cosa di poco conto. Anche l'occhio, nessun infortunio". Poi si proietta al futuro: "Il mio obiettivo è il Roland Garros, tutto qui". E conclude: "Mi aspettavo almeno di fare una prestazione decente. Non così. È stato orribile. Non avevo grandi aspettative, in realtà. Sapevo che avrei avuto un avversario ostico e sapevo che probabilmente avrei giocato piuttosto male. Ma così male, non me l'aspettavo".

Alcaraz agli ottavi

Nel quadro degli ottavi, dove sarà di scena il derby italiano tra Berrettini e Musetti, c'è anche Carlos Alcaraz che al terzo set riesce a liberarsi della pratica Cerundolo. Per lo spagnolo è rimonta per 3-6 6-0 6-1 e sfida per i qiarti con il qualificato tedesco Daniel Altmaier, vincente per 7-5 5-7 6-2 sulla wild card francese Richard Gasquet. Negli altri risultati, Borges batte 2-1 Martinez e sfiderà Tsitsipas (il vincente ai quarti troverà uno tra Berrettini e Musetti); Davidovich Fokina piega in due set Etcheverry e affronterà Draper, mentre Ruud e De Minaur (vincenti con Bautista e Machac) attendono rispettivamente i match Tiafoe-Popyrin e Medvedev-Muller per conoscere il proprio avversario agli ottavi.