Panatta a sorpresa: "Alcaraz il più forte, ecco la differenza con Sinner"

Adriano Panatta avverte Jannik Sinner ed esalta Carlos Alcaraz , fresco vincitore a Monte Carlo e tornato numero due del ranking Atp : “Carlos è nettamente il più forte di tutti a livello tecnico al mondo. Il suo problema è che non è continuo come Jannik Sinner, che infatti è numero 1 nella classifica ATP pur essendo fermo da febbraio” ha detto Panatta a La Domenica Sportiva.

Panatta su Musetti

Successivamente la leggenda del tennis si è espressa anche su Musetti: “Lorenzo ha fatto un grande torneo a Montecarlo, è molto migliorato, è cambiato come giocatore. Adesso gestisce molto meglio il match e l’andamento della partita, sa accelerare quando c’è esigenza di farlo ed essere più umile quando invece c’è da soffrire. Non è più solo il giocatore che aveva colpi straordinari ma fini a se stessi. Ormai Musetti è di un’altra caratura e infatti sta per entrare nella top 10. Lui ha un talento naturale, una bellissima mano. Ora è più maturo, più giocatore di prima. Se avrà un miglioramento a livello mentale e di gestione dei match, lo troveremo fisso tra i migliori”. Infine, un commento sulla situazione infortuni nel mondo del tennis: "Il problema è che questi ragazzi ormai si fanno male troppo spesso. I giocatori di tennis hanno una vita sicuramente più professionale rispetto a quella che avevamo noi, però si fanno male molto di più. Questo è l’aspetto che dovrebbe far riflettere. Molti tennisti dicono che adesso si gioca di più, ma in realtà anche noi giocavamo tanto. Forse il problema è la potenza dei colpi che si sono notevolmente alzati e vanno ad influire sui movimenti e sui muscoli degli atleti”.