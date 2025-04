Jannik Sinner prepara il ritorno. Il campione azzurro è infatti atteso gli Internazionali di Roma, in programma dal 29 aprile al 18 maggio sui rinnovati campi del Foro Italico, dove avrà la certezza di riabbracciare il pubblico di casa - l'ultimo trionfo in Italia rimanda alle Finals di Torino - da numero 1 al mondo. Nel corso dei tre mesi di squalifica patteggiati con la Wada per il caso Clostebol - che continua a provocare reazioni ambigue nel mondo dello sport - né l'ex numero 2 Alexander Zverev né il suo l'attuale "vice" Carlos Alcaraz sono riusciti nell'assalto alla vetta della graduatoria internazionale. Nel mentre, l'altoatesino ha avuto il via libera per tornare ad allenarsi sui campi ufficiali del circuito, salvo preferire continuare inizialmente la preparazione in palestra. Ora però, il 2 volte vincitore dell'Australian Open e campione del mondo in carica, si mette alla prova sulla terra rossa in vista dei prossimi impegni stagionali che dopo gli Internazionali lo vedranno scendere in campo al Roland Garros, dove lo scorso anno ha scritto una pagina inedita del tennis italiano, ereditando il trono dall'ex leader del ranking mondiale Novak Djokovic.