Carica Djokovic verso il Roland Garros: "Portare il mio tennis a un livello superiore"

"Ci vuole un po' di tempo perchè la gente accetti il fatto che Roger Federer e Rafa Nadal non giochino più. Con loro è out anche Andy Murray . E un giorno toccherà anche a me. Ma sto cercando di restare lì e di rappresentare al meglio la vecchia generazione". Novak Djokovic è pronto a rilanciare la sua sfida personale al tempo e ai record alla Caja Magica, la "Scatola magica" che ospita il " Mutua Madrid Open ", il secondo dei tre Masters 1000 stagionali sulla terra battuta. Il serbo, campione più titolato in questa categoria di tornei e negli Slam, torna all'inseguimento del centesimo titolo Atp in carriera sfumato nella finale di Miami contro uno Jakub Mensik, l'unico teenager tra i primi 50 nel ranking internazionale. Djokovic, che arriva a Madrid dopo l'eliminazione a sorpresa al primo turno a Montecarlo, per mano di Alejandro Tabilo, il cileno che l'aveva battuto anche l'anno scorso agli Internazionali BNL d'Italia, esordirà contro il ligure Matteo Arnaldi .

Le parole di Djokovic

"Lo sport è più importante di qualsiasi individuo. Siamo tutti qui al servizio del tennis" ha detto Djokovic, il giocatore con più settimane all'attivo da numero 1 del mondo. I record e la prospettiva di essere solo il terzo giocatore nell'era Open a raggiungere i 100 titoli in carriera dopo i 109 di Jimmy Connors e i 103 di Roger Federer, non rappresentano la sua unica motivazione. "Se guardiamo i numeri, negli ultimi anni i grandi tornei, non solo gli Slam, hanno registrato un pubblico rda record. E' un buon segno, perchè l'affluenza non dovrebbe dipendere solo dalle grandi stelle o dalle leggende del gioco che si sono ritirate. Lo sport dovrebbe sopravvivere a tutti, e lo farà - ha detto -. E' anche uno dei motivi per cui continuo a giocare: sento che questo aiuta il tennis a prosperare ancora. Quando sei un top player tutto quello che fai può servire a contribuire alla popolarità del tennis e a far avvicinare più persone, più bambini e appassionati verso questo sport". Il serbo ha poi concluso così: "Quest'anno non ho avuto molto successo tranne che a Miami, dove ho giocato la finale. Negli altri tornei ho perso subito. Spero di vincere almeno una partita qui a Madrid, sto cercando le giuste sensazioni sulla terra per portare il mio tennis a un livello superiore, quello che desidero avere per giocare al meglio al Roland Garros".