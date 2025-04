Musetti, buona la prima a Madrid: battuto Etcheverry

MADRID (Spagna) - Buona la prima per Lorenzo Musetti (testa di serie numero 10) al Masters 1000 di Madrid. Il tennista italiano ha vinto in due set il match di 2° turno contro l'argentino Tomas Martin Etcheverry (numero 51 al mondo) con il punteggio di 7-6(3), 6-2 dopo un'ora e 50 minuti. Lorenzo si complica la prima frazione perché trova il break (4-2) ma lo perde subito per poi, però, vincere con autorità il tiebreak 7-3. Nella seconda frzione trova il break al 5° gioco e questa volta non si gira più piazzando un parziale di 4 giochi consecutivi per archiviare la pratica argentina. Al prossimo turno Musetti attende il vincente di Tsitsipas-Struff.