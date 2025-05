Musetti nella top 10 mondiale: è ai quarti a Madrid

MADRID (SPAGNA) - Lorenzo Musetti fa la Storia, quella con la "S" maiuscola. Il 23enne carrarino batte l'australiano Alex de Minaur e vola ai quarti di finale del Master 1000 di Madrid , ma soprattutto, per la prima volta in carriera, entra nella top 10 mondiale . Il successo contro l'australiano, infatti, lo fa avanzare al nono posto del ranking . È il sesto italiano a raggiungere questo traguardo da quando esiste la classifica computerizzata (1973): prima di lui ci sono riusciti Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Fabio Fognini, Matteo Berrettini e ovviamente Jannik Sinner . Tornando al match, tutto facile per il toscano, che si impone con il punteggio di 6-4 6-2 e al prossimo turno incontrerà il canadese Gabriel Diallo , numero 78 al mondo.

Le parole di Musetti

Soddisfazione immensa per Musetti, che commenta: "Non sono sorpreso di essere nei quarti a Madrid, sono stupito da me stesso. Sento che qualcosa è cambiato in me, ho fatto uno scatto in avanti. Lo aspettavo da tanto tempo. Ora mi sento più sicuro su quello che devo fare in campo. Naturalmente posso perdere, ma ho l'atteggiamento e la mentalità di un Top 10 adesso e ne sono molto felice".

