Musetti si arrende a Draper in due set, niente finale a Madrid

Dopo la straordinaria avventura a Montecarlo, dove si è dovuto arrendere solamente al dolore e a Carlos Alcaraz in finale, Lorenzo Musetti regala un'altra splendida cavalcata anche nel Masters 1000 di Madrid ma questa volta è costretto a cedere a Jack Draper in semifinale. Si ferma contro il numero 5 del mondo il cammino del tennista carrarino che affronterà comunque gli Internazionali d'Italia da top10. Dopo Berrettini e Arnaldi, Draper elimina un altro azzurro sulla terra rossa spagnola e in finale se la vedrà con Casper Ruud che nell'altra semifinale si è sbarazzato in due set dell'argentino Francisco Cerundolo.