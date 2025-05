L’azzurro che ha sconfitto Sinner: “Sembrava giocasse sulla moquette”

"Lì per lì l’ho vissuta come una partita normale. Oggi quando si parla di quella sfida mi chiedo come abbia fatto, però all’epoca Jannik era ancora in rampa di lancio. Aveva i suoi punti di forza, ma anche quelli di debolezza: si vedeva che possedeva qualcosa in più degli altri, ma così tanto ‘in più’ probabilmente era difficile capirlo. Mi aveva impressionato molto di più la settimana prima, ad Ostrava. Eravamo insieme a un Challenger e lì faceva paura: si giocava su terra outdoor, pioveva tutti i giorni, ma lui sembrava giocasse sulla moquette. Faceva un altro sport. A Roma invece forse era arrivato con qualche acciacco dalla settimana precedente. Ricordo che prima del match eravamo entrambi abbastanza tranquilli, perché è vero che al vincitore sarebbe spettato un posto in tabellone, ma probabilmente anche allo sconfitto, perché Seppi poi entrò a sua volta nel main draw, liberando una wild card che andò quindi a Jannik. A cena infatti eravamo seduti vicini, a un certo punto l’ho visto esultare e lì ho capito".

Quindi in quel momento non le sembrava di avere davanti un potenziale top 10.

"Non l’ho affrontato come un mostro, ho pensato che avevo davanti un giocatore da battere. L’avevo visto a Barletta giocare contro Andrea Arnaboldi, mancino come me e con un tennis simile al mio, e Arnaboldi aveva vinto. Sapevo ci sarebbe stata partita, anche se dopo un set mi sono chiesto quanto tirasse forte. La sua palla era veramente pesante!".

Cos’è che invece gli dava maggiormente fastidio?

"I cambi di ritmo soprattutto, non era molto a suo agio. Il fatto che fossi mancino mi aiutava ad arginare un po’ il suo rovescio. Poi probabilmente Jannik non era nemmeno al 100%, durante la settimana aveva avuto problemi alla schiena e si vedeva durante il terzo set che faceva fatica. Sicuramente non era come adesso che se gli fai uno slice si gira di dritto e ti tira un frigorifero o che se gioca una palla corta la mette sempre sulla riga".

Segue ancora un po’ di tennis?

"Sì, mi piace. Poi facendo parte del mondo degli allenatori mi piace studiare, capire, imparare".

