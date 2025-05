Sinner a Roma, il tabellone e quando gioca: il cammino fino alla possibile finale degli Internazionali

Dovrà attendere dunque la sfida tra l'argentino Navone e il suo potenziale erede Federico Cinà, Jannik Sinner per capire con quale avversario iniziare la sua avventura a Roma. Affascinante la sfida contro il giovane talento azzurro, ma per il numero 1 del mondo l'obiettivo è quello di arrivare più lontano possibile sulla terra rossa del Foro Italico. Questo il possibile percorso dai quarti con Alcaraz, Zverev e Musetit da affrontare solamente in una eventuale finale:

Sinner-Ruud

Fritz-De Minaur

Draper-Alcaraz

Musetti-Zverev

Le parole di Cinà

“E’ tutto molto nuovo per me. Giocare a Roma in casa sarà speciale, non vedo l’ora di iniziare. Sono nato con la racchetta in mano, c’è una bella intesa con mio papà allenatore, sono felice di averlo come coach. Il mio sogno? Vincere Wimbledon”. Così il tennista azzurro Federico Cinà, alla presentazione del sorteggio del tabellone femminile degli Internazionali d’Italia 2025. “Fa piacere essere accostato a campioni ma devo pensare alla mia strada che è molto lunga, è un momento per il tennis italiano che è fantastico, spero che continui così”, ha aggiunto.