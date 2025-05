Sinner a Roma, quando gioca: tabellone e calendario internazionali, la giornata in diretta  

ROMA - La grande settimana degli Internazionali d'Italia , terzo ed ultimo Masters 1000 su terra rossa prima del Roland Garros, è arrivata e mai come quest'anno tutti i riflettori sono puntati sul Foro Italico di Roma. Oltre all'importante flotta di tennista azzurri impegnati spicca ovviamente il ritorno in azione post-squalifica di Jannik Sinner . Il numero 1 del mondo è atterrato a Ciampino poco dopo le 14 di domenica. Felpa bianca e pantalone scuro con un grande sorris, l'altoatesino è stato poi accompagnato con un van dell'organizzazione nell'hotel dove ha potuto "festeggiare" a mezzanotte la fine ufficiale della squalifica di 3 mesi dopo il patteggiamento con la Wada per il caso clostebol.

11:55

Tyra Grant, la nuova azzurra

Tyra Caterina Grant è a tutti gli effetti una giocatrice italiana r da italiana giocherà gli Internazionali. Tyra è la figlia dell'ex cestista americano Tyrone Grant (che ha giocato in Italia con le maglie di Livorno, Avellino, Teramo, Milano, Virtus Bologna, Veroli, Treviso, Venezia) ha scelto la cittadinanza italiana. Nata a Roma il 12 marzo 2008, mentre suo padre giocava a Veroli, ma inizialmente ha scelto di rappresentare la nazione di suo padre. La sua formazione tennistica tra Vigevano e Bordighera dove ha avuto modo di allenarsi nell’accademia di Riccardo Piatti da quando aveva otto anni fino al 2023. In questo periodo ha giocato anche con Jannik Sinner. Ex numero 4 del mondo fra le giocatrici Under 18, ha in bacheca due titoli professionistici nel circuito ITF. A livello WTA ha esordito in tabellone principale solo un mese fa nel WTA 1000 di Miami.

11:26

Qualificazioni femminili: Abbagnato eliminata

Iniziate le qualificazioni ai tabelloni principali maschile e femminie: Anastasia Abbagnato è stata scofitta al 1° turno dall'olandese Arantxa Rus con il punteggio di 6-1, 6-4.

11:05

Berrettini, niente doppio con il fartello

Sinner, Musettiu ma il padrone di casa è ovviamente Matteo Berrettini ma sul romano ci sono nubi sulle sue condizioni. Matteo si è ritiraro al 2° turno di Madrid contro Draper per un infortunio agli addominali proprio per esserci a Roma ma, notizia della mattinata, Berrettini non giocherà il doppio insieme a suo fratello Jacopo che prenderà parte alle qualificazioni del Challenger di Francavilla.

11:01

Musetti, primo torneo da Top 10!

Lorenzo Musetti sta vivendo un gran momento di forma: finale a Montecarlo persa (causa anche infortunio) contro Carlos Alcaraz, semifinale persa a Madrid contro Draper e per la prima volta in carriera è entrato in Top 10 (#8). Il tennista carrarino arriva a Roma con i vento in poppa dopo le ottime prestazioni delle ultime settimane con il doppio successo su Tsitsipas a rimarcare la fiducia che Lorenzo ha trovato. Come sempre sarà cruciale il tabellone ma Musetti sarà una delle mine vagganti del torneo e, in attesa di vedere le condizioni di Sinner, l'italiano più pericoloso.

10:54

Situazione Alcaraz: ci sarà!

Oltre al rientro di Sinner riflettori puntati sul grande antagonista dell'azzurro ovvero Carlos Alcaraz. Lo spagnolo non ha giocato il suo Masters 1000 di Madrid causa un piccolo strappo all’adduttore mettendo la presenza al Roland Garros (dove difende il titolo) come priorità. C'erano dubbi sulla partecipazione agli Internazionali ma sono stati spazzati via: Marca riporta che gli esami strumentali hanno risposto in maniera positiva e Carlos, che l'anno scorso nomn ha giocato sulla terra rossa romana, si sta allenando e sarà pronto per la sfida.

10:41

Internazionali d'Italia, l'albo d'oro degli ultimi anni

L'ultimo tennista italiano a trionfare a Roma fu Adriano Panatta nel lontano 1976, il dominatore rimane Rafa Nadal che ha alzato il trofeo per ben 10 volte seguito a quota 6 da Nole Djokovic che non potrà puntare al 7° titolo (100° in carriera nei Masters 1000) dopo aver dichiarato il forfait post Madrid. Negli ultimi 10 anni. Lo spagnolo ed il serbo si sono presi 5 edizioni consecutive dal 2018 al 2022 con il "Djoker" a trionfare per ultimo. Nelle ultime due edizioni invece ci sono stati due vincitori diversi: nel 2023 un sorprendente Daniil Medvedev sconfisse Holger Rune mentre nel 2024 Alexander Zverev ebbe la meglio sul cileno Nicola Jarry.

Sul fronte azzurro l'ultimo finalista a Roma fu sempre Adriano Panatta nel 1978 mentr l'ultimo semifinalista fu Lorenzo Sonego nell'edizione 2021 sconfitto da Djokovic

10:33

Race e Roma, attenzione a Draper!

Se nel ranking Jannik Sinner ha difeso il primo posto in classifica malgrado la squalifica di 3 mesi, nella race l'azzurro ovviamente insegue con un nuovo "pericolo". Infatti il britannico Jack Draper è salito al 2° posto grazie allla finale del Masters 1000 di Madrid (persa da Ruud) confermando l'ottimo stato di forma. La race, che qualifica a fine anno i migliori 8 per le Finals di Torino, vede in testa Carlos Alcaraz (2740 punti) inseguito da Draper (2290), Alexander Zverev (2275) e pi Jannik fermo a 2000 punti.

10:26

Sinner e Roma, la storia: dalla wild card del 2019, passando per Nadal fino al forfait

Il 6 maggio 2019 Jannik Sinner (allora numero 236 del mondo) fece il suo debutto sulla terra rossa degli Internazionali d'Italia nel mini-torneo delle qualificazioni per accedere al tabellone principale. L'altoaesino arrivò alla fine ma dovette arrendersi ad Andrea Basso (6-7, 6-4, 6-3). Malgrado il ko Sinner riuscì comunque ad entrare nel tabellone del Masters 1000 di Roma grazie ad una wild card arrivata per il forfait di Andreas Seppi. Jannik sfruttò al massimo l'opportunità battendo in rimonta Steve Johnson (1-6, 6-1, 7-5) conquistando il primo successo in carriera nel circuito 1000. La sua avventura poi finì al 2° turno contro Tsitsipas.

Nell'edizione 2020 arrivò invece la prima vittoria contro un Top 10 prendendosi la rivincita proprio su quello Stefanos Tsistipas che lo eliminò l'anno prima sconfiggendo il greco 6-1, 6-7, 6-2. L'avventura romana si fermò poi agli ottavi, battuto in rimonta da Dimitrov. L'anno successivo va in scena al 2° turno il big match contro Rafa Nadal, dopo aver battuto Humbert al primo turno Sinner affronta la leggenda del rosso perdendo 7-5, 6-4.

Il 2022 è il miglior torneo che l'azzurro disputa sul rosso del Foro Italico arrivando fino ai quarti perdendo da Tsitsipas. Ultime due edizioni invece non hanno sorriso a Jannik eliminato a sorpresa da Cerundolo agli ottavi (2023) e poi il forfait per infortunio rimediato a Madrid nel 2024.

9:17

Sinner, il programma di lunedì

Jannik inizierà il suo torneo dal 2° turno essendo testa di serie numero 1 ma già oggi sarà attivo al Foro Italico. Infatti alle 16:00 il campione azzurro incontrerà la stampa in una conferenza stampa e poi parteciperà alla celebrazione della vittoria in Coppa Davis e Billie Jean King sul campo Centrale insieme ai suoi compagni di Coppa Davis. Alle 19:00 invece scenderà in campo per il suo primo allenamento proprio sul Campo Centrale con il ceco Jiri Lehecka per i suoi primi palleggi romani.

Prima di Jannik altri azzurri saranno presenti al Foro per allenarsi, verso le 10:00 infatti saranno presenti: Matteo Arnaldi con il francese Fils e Lorenzo Sonego con lo statunitense Nakashima. Alle 15:00 invece Gregor Dimitrov con il "nuovo Sinner" ovvero il giovane brasiliano Joao Fonseca

9:17

Il sorteggio dei tabelloni

Il sorteggio del tabellone maschile degli Internazionali d'Italia 2025 si svolgerà oggi alle 12:00 mentre alle 11 quello femminile. Oltre a Jannik gli altri italiani iscritti nel tabellone principale saranno Lorenzo Musetti (per la prima volta da Top 10), i due padroni di casa Matteo Berrettini e Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Sonego, Luciano Darderi e Mattia Bellucci. Oltre a loro, sono state comunicate anche le wildcard: Fabio Fognini, Federico Cinà, Luca Nardi, Francesco Passaro. Un'edizione quella del 2025 che non vedrà Novak Djokovic presente oltre all'incertezza su Carlos Alcaraz dopo il forfait di Madrid.

Teste di serie, Top 10:

1) J.SINNER

2) A.Zverev

3) C.Alcaraz

4) T.Fritz

5) J.Draper

6) C.Ruud

7) A.De Minaur

8) L.MUSETTI

9) H.Rune

10) D.Medvedev

9:17

Internazionali, via alle qualificazioni

Il Masters 1000 di Roma prenderà il via il 7 maggio ma tra oggi e domani vanno in scena le qualificazioni per il tabellone principale con tanti azzurri ed azzurrein campo a partire dalle 10:

Jacopo Vasami contro Cameron Norris (GBR)

Federico Arnaboldi contro Thiago Monteiro (BRA)

Pierluigi Basile contro Thiago Seyboth Wild (BRA)

Giulio Zeppieri contro Pavel Kotov (RUS)

Gabriele Piraino contro Chun Hsin Tseng (TAI)



Mentre nelle qualificazioni femminili, sul campo Pietrangeli, sono impegnate :

Nicole Fossa Huergo contro Olivia Gadecki (AUS)

Anastasia Abbagnato contro Arantxa Rus (NED)

Federica Di Sarra contro Jil Teichmann (SUI)

Angelica Raggi contro Ana Tomljanovic (AUS)

Lisa Pigato contro Anna Blinkova (RUS)

