“Suonerebbe molto arrogante”: Sinner è umano, i dubbi dopo il rientro

Sinner: "Ci sono stati alti e bassi"

"Alla fine anche se oggi non è andata come volevamo, era comunque un bellissimo giorno per me, a prescindere essere qua di nuovo. È stato un momento fantastico per me e per il mio team, abbiano lavorato per essere in questa posizione, sono molto contento, ho sbagliato qualche dritto e qualche rovescio ma ci sta, comunque ho giocato tutti i punti. Ovviamente il pubblico è stato incredibile, mi dà la forza di continuare anche nei momenti difficili. È stato un momento molto speciale. È una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato. È difficile quando ti mancano le partite, il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me. Le cose possono cambiare in fretta, ho dato tutto quello che avevo. Le sensazioni sono state buone, ci sono stati alti e bassi, come il break subito, ma mi sono subito rimesso in piedi. Sono stato fortunato di allenarmi con grandi giocatori negli ultimi giorni, ciascuno mi ha dato il suo apporto. È bello essere qui, sono contento di essere tornato".