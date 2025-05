Berrettini infortunato, si ritira dagli Internazionali. Ruud agli ottavi

Berrettini: "Fino a 10' prima della partita pensavo di non farcela"

"Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po' complesse. L'amore per questa città e per mio fratello mi hanno spinto a provarci. Fino a dieci minuti prima della partita pensavo di non farcela. Sono rimasto sorpreso da come ha reagito il mio corpo. Ho sentito una fitta agli addominali verso la fine del primo set e non sono riuscito a stare nella partita". Queste le parole, in conferenza stampa, di Matteo Berrettini dopo il ritiro contro Ruud al terzo turno degli Internazionali d'Italia 2025. "Non volevo ritirarmi, ma spero di essermi fermato in tempo. Ho abbastanza male, ma spero di non essermi strappato. Una settimana fa non pensavo di giocare il torneo. Aver già fatto e vinto una partita è già un qualcosa di importante per me. Spero di non aver fatto danni troppo gravi perché non voglio rimanere a casa", ha aggiunto Berrettini.