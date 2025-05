Berrettini in lacrime, è sotto shock: "L'ho fatto per Roma ma...". Paura per il futuro in una frase

"Quando mi sono svegliato ieri ho capito che le cose erano un po' complicate. Poi l'amore per questo torneo, per la mia città, per mio fratello, per lo sport che faccio, mi ha spinto a provarci fino alla fine". È l'amaro commento di Matteo Berrettini , reduce dal forfait al match contro Caspar Ruud valido per il terzo turno degli Internazionali d'Italia. Sul centrale del Foro Italico, l'azzurro, già ritiratosi al primo set dell'incontro con Jack Draper a Madrid, cede il primo parziale per 7-5 dopo una lunga battaglia che ha deliziato il pubblico di Roma. Poi, il problema agli addominali che lo costringe nuovamente a gettare la spugna. Questa volta lo sconforto è evidente. Il Martello cede alle lacrime e si congeda con il norvegese numero 7 al mondo - atteso agli ottavi da Jaume Munar - che a fine incontro gli dedica il messaggio sulla telecamera: "Matteo, riprenditi presto" . Al debutto al mille capitolino, Berrettini aveva superato Jacob Fearnley con lo score 6-4, 7(7)-6(0) , prima di scendere in campo a fianco del fratello Jacopo nel doppio contro il tandem Sonego - Musetti , poi perso al terzo set.

Berrettini: "Avevo già pensato di non giocare"