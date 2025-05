Musetti-Medvedev: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live  

ROMA - Dopo il successo al secondo turno contro il finlandese Virtanen (6-3 6-2) e al terzo contro l'americano Nakashima (6-4 6-3) , Lorenzo Musetti affronta agli ottavi degli I nternazionali di Roma Daniil Medvedev . Il match è in programma intorno alle 14 alla Grand Stand Arena mentre sul Centrale Jasmine Paolini sfida Shnaider (ore 13) e Jannik Sinner se la vedrà contro Cerundolo (ore 15). Il russo, invece, fin qui ha superato lo statunitense Norrie (6-4 6-2) e l'australiano Popyrin (6-4 6-1). Il 23enne carrrino sogna un quarto contro il vincitore di Zverev-Fils. "Medvedev è duro da affrontare, anche se non ci siamo mai incontrati sulla terra e comunque è stato tanto tempo fa. Ora sento di aver maturato una grande attitudine", ha commentanto alla vigilia.

Musetti-Medvedev: i precedenti

Sono due i precedente, entrambi nel 2023 e vinti dal russo: 6-3 6-2 ai trentaduesimi all'Atp Masters 1000 di Cincinnati e doppio 6-4 ai sedicesimi all'Atp Masters 1000 in Canada.

Musetti-Medvedev: dove vederla in tv e in streaming

Musetti-Medvedev, in programma alla Grand Stand Arena alle ore 14, sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport e in chiaro su Rai 2. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play, Now e sulla piattaforma Sky Go.

