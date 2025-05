Paolini-Gauff, orario e dove in tv la finale degli Internazionali di Roma di Tennis

ROMA - 40 anni dopo Raffaella Reggi, l'Italia sogna di tornare a vedere una tennista azzurra conquistare il torneo di casa: gli Internazionali di Roma. L'occasione per far esplodere di gioia il Foro Italico è nelle mani di una super Jasmine Paolini che sulla terra rossa della Capitale ha lottato come una leonessa raggiungendo l'ultimo atto a suon di rimonte e grande tennis, l'ultima contro Stearns in semifinale. Ora l'ultimo ostacolo sulla strada verso la gloria è la statunitense Coco Gauff che ha conquistato il pass per la finale grazie al successo contro la cinese Zheng dopo oltre 3 ore e mezza di partita.