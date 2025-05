Paolini, altro ruggito a Roma: chi sfida in finale e quando gioca

Le parole di Paolini

"Sono contentissima, non so cosa dire. Un sogno. È un sogno giocarsi la finale qui". Parla così Jasmine Paolini dopo aver raggiunto la finale degli Internazionali. "Grazie a tutti che ci tifate e sostenete sempre - ha aggiunto -. È bellissimo quando urlano il tuo nome. Oggi c'è stata una partenza in salita. Menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto una partita insieme. All'inizio non avevi buone sensazioni, poi sono cresciuta. Ora spero di giocare un altro match, è tutto pazzesco". Poi Jasmine ricorda quando veniva col padre a vedere le partite al Foro Italico: "Quando sono venuta qui lo facevo solo perché mi piaceva il tennis, per questo essere in finale è ancora di più un sogno".