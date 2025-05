ROMA - Inizia bene la giornata dell'Italtennis agli Internazionali di Roma . Con una rimonta pazzesca, Jasmine Paolini ha liquidato Diana Shnaider in tre set col punteggio di 6-7, 6-4, 6-2 . La tennista toscana se la vedrà in semifinale con la vincente della sfida tra Stearns e Svitolina. Lorenzo Musetti batte Daniil Medvedev 7-5, 6-4 (con interuzzione per pioggia sul match-point) centrando i quarti anche a Roma dopo Montecarlo e Madrid, per il carrarino ci sarà Alexander Zverev . Infine Jannik Sinner supera con personalità l'ostacolo Francisco Cerundolo per 7-6 , 6-3 qualificandosi ai quarti di finale

21:48

Musetti, ecco l'avversario ai quarti

Lorenzo Musetti scenderà in campo mercoledì sera non prima delle 20:30 per il suo match di questi di finale dove affronterà Alexander Zverev: il tedesco ha battuto in 2 set il francese Arthut Fils con il punteggio di 7-6, 6-1

21:39

Sinner ai quarti di finale! Battuto Cerundolo

L'argentino conferma il contro-break ai vantaggi annullando ben 2 match-point (5-3) ma questa volta Jannik non fallisce nel suo turno di battuta: Cerundolo gli annulla il 3° match-point e poi si procura anche due palle break! L'argentino però sbaglia due volte con il dritto aiutando la causa Sinner. Scampato il pericolo Jannik trova il primo servizio vincente del game per il 4° match-point e allo scambio successivo chiude set e match e adesso aspetta il suo prossimo avversario ai quarti di finale che uscirà dalla sfida tra Ruud e Munar.

21:25

Sinner trova il doppio break ma Cerundolo non molla: 5-2!

L'azzurro piazza un parziale di 4 giochi a 0 per portarsi 5-1 e servizio. Ma nel momento della chiusura commette qualche errore di troppo e Cerundolo recupera un break per il 5-2

21:16

Musetti si ritira dal doppio con Sonego. Ecco quando gioca domani

Intanto Lorenzo Musetti si ritira dal doppio in coppia con Lorenzo Sonego che avrebbe dovuto disputare questa sera come ultimo match della SuperTennis Arena. L'ATP fa sapere che non giocherà per un problema al braccio destro. Passano dunque al turno successivo Heliovaara e Patten senza giocare. Inoltre Musetti domani giocherà non prima delle 20.30. I suoi quarti di finale degli Internazionali d'Italia saranno la seconda gara serale del Centrale. Affronterà il vincente della sfida tra Zverev e Fils.

21:15

Sinner scappa: break e fuga sul 4-1!

Quarto gioco complicato per Cerundolo ch salva la prima palla break ma non la seconda dopo un durissimo scambio per il BREAK Jannik! Sinner va a servire per confermare il break e lo fa per portarsi 4-1

21:00

Sinner on serve: 2-1 ma chiamato il fisio

Avvio equlibrato di 2° set con l'azzurro che tiene la battuta saldamente per condurre 2-1. Jannik che però chiama il fisioterapista per farsi controllare il piede destro (vescica).

20:44

Sinner infallibile, fa suo il tie-break e anche il 1° set: 7-6(2)

Subito mini-break per Jannik ma il nastro è argentino e Cerundolo lo recupera subito (1-1), l'italiano però gioca in pressione e al 5° punto ritrova il mini-break (3-2) e non si gira più: parziale di 5 punti a 0 per vincere il tie.break 7-2 dopo un'ora e 17 minuti

20:38

Sinner c'è, si va al Tie-break!

L'azzurro questa volta non va ai vantaggi, tiene il servizio a 30 e si giocherà il 1° set al Tie-Break

20:32

Prosegue la battaglia, Cerundolo avanti 6-5

Jannik suda ancora nel suo turno vincendolo ai vantaggi ritrovando anche la prima (4-4). Ai vantaggi anche l'argentino che si assicura il tie-break.

20:19

Cerundolo torna a comandare: 5-4

Jannik vive un piccolo momenti di difficoltà trovandosis otto 0-30 (parziale di 9 punti a 1 Cerundolo), ma ne esce pareggiando 4-4. L'argentino tiene a 15 il suo servizio per tenere la leadership

20:13

Caos biglietti fuori dal campo Centrale

Mentre Sinner e Cerundolo si sfidano in campo fuori c'è il panico: infatti gli spettatori che hanno acquistato il biglietto per la fase serale del torneo sono ancora fuori in quanto il match Sinner-Cerundolo fa parte della fase diurna e quindi disagi e polemiche fuori dal Campo Centrale. È stata chiamata anche la polizia

20:09

Hurkacz ai quarti di finale

Intanto il polacco Hubert Hurkacz si qualifica ai quarti di finale battendo il ceco Jakub Mensik con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 7-(5).

20:07

Cerundolo recupera il break: 3-3

Cerundolo gioca un game in spinta reggendo bene gli scambi e si procura una palla break (30-40) che, però, spreca male con un brutto dritto in rete. L'argentino però continua il suo pressing guadagnandosi altre 4 palle break, Jannik si salva in 3 occasioni (sulla seconda brutta volèe di Cerundolo) ma non alla quarta

19:51 Break Sinner per il 3-2! Nuovo game di fatica per Cerundolo che offre tre palle break (7 nel set!), ne salva due ma alla terza tira il rovescio in rete per il BREAK di Sinner! 19:39 Cerundolo avanti 2-1, senza break Avvio "on serve" tra Jannik e Francisco con l'argentino che ha salvato 4 palle break (dal 15-40) nel suo 1° turno di battuta. 19:33 Musetti ai quarti anche a Roma! Lorenzo Musetti, dopo 3 ore, riesce a chiudere il suo match contro Medvedev! Il carrarino non mette la prima ma poi vince lo scambio per archiviare il russo 7-5, 6-4 e volare ai quarti contro o Zverev o Fils. Musetti unico italiano a raggiungere i quarti nei tre 1000 sul rosso nella stessa stagione. 19:28 In campo anche sul Pietrangeli Lorenzo Musetti è ad un 15 dall'accedere ai quarti di finale, infatti l'azzurro è stato costretto a fermarsi sul 5-4 40-30 contro Medvedev. I due si stanno riscaldando 19:19 Giocatori in campo sul Centrale! Francisco Cerundolo e Jannik Sinner fanno il loro ingresso sul campo Centrale per iniziare il riscaldamento. 19:02 Sinner si riscalda Jannik e Vagnozzi iniziano il riscaldamento eseguendo dei palleggi con i piedi con la pallina da tennis, poi cyclette e qualche parole scambiata con Cerundolo presente nella stanza 18:59 Sinner ed il calcetto Per passare il tempo Sinner ed il suo team hanno improvvisato una partita di calcetto nei corridoi del Foro Italico Internazionali d'Italia Sinner come un bambino: la pioggia fa partire la partitella nei corridoi! 18:55 Nuova comunicazione: si sta per riprendere! Gli spettatori stanno tornando sugli spalti dei vari campi, nuovo orario per la ripresa verso le 19:15 18:51 Cerundolo inizia il riscalmento Tendoni ancora su tutti i campi ma intanto l'argentino Francisco Cerundolo, avversario di Sinner, ha iniziato ad intensificare il riscaldamento. Segnale che forse per le 19:30 si potrebbe giocare 18:34 Jannik & Jasmine Jasmine Paolini è riuscita in extremis a chiudere il suo match di quarti di finale prima che la pioggia si abbattesse sul Foro Italico. Nel post-partita il saluto con Jannik Sinner che dovrà ancora attendere 18:19 Nuova comunicazione sulla ripresa Il pogramma del Masters 1000 di Roma non riprendà prima delle ore 19:00. Le partite sospese: Musetti-Medvedev: 7-5, 5-4 (40-30)

Hurkacz-Mensik: 7-6(5), 4-6, 3-2 Da iniziare: Sinner-Cerundolo

Zverev-Fils

Paul-De Minaur

Munar-Ruud 18:00 Nuovo rinvio: la pioggia non dà tregua Le nuove gare e quelle sospese non riprenderanno prima delle 18:30 17:50 Tutta la gioia della tennista toscana Le parola di Jasmine Paolini a fine gara: "Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno, veramente grazie. Mi dispiace che ora piova perché deve giocare Jannik, ma faccio anche a lui in grande in bocca al lupo". 17:34 Piove ancora su Roma! I campi del Centrale del Grand Stand Arena sono di nuovo coperti da un telone. Non si dovrebbe iniziare prima delle 18

17:17 Slitta ancora l'inizio di Sinner Anche l'ottavo di finale, che vede l'altoatesino contro Cerundolo, non inizierà prima delle 17:30 17:03 Si riprende dopo le 17:30: palla set per Musetti Il match tra l'azzurro e il tennista russo è stato sospeso sul più bello: il carrarino è ad un passo dai quarti di finale 17:02 Interrotta anche Hurkacz-Mensik Sul punteggio di 1-1, si ferma anche l'altro ottavo di finale: avanti il polacco nel terzo set

16:42

Ancora interrotto il match tra il carrarino e il russo

Si ferma ancora per pioggia Musetti-Medvedev: prima palla match per l'azzurro

16:41

Polemiche al Grand Stand Arena: Medvedev zittisce il pubblico

Il russo polemizza col pubblico zittendolo e prendendosi bordate di fischi, poi tiene il servizio e fa sul 4-5

16:35

Game, set, match: la tennista toscana vola in semifinale

Con una rimonta pazzesca, Jasmine Paolini vola in semifinale dove affronterà la vincente tra Stearns e Svitolina

16:33

Ci prova Medvedev: servizio tenuto e nuova speranza

Il tennista russo fa suo il nono game e si porta sul 4-5. Ora Musetti serve per il match

16:31

Jasmine allunga ancora: 5-2

Paolini tiene il servizio e ora Shnaider batte per restare in partita

16:29

L'azzurro ad un passo dai quarti di finale

Musetti tiene il servizio e vola sul 5-3: Medvedev serve per restare nella gara

16:25

Sesto game combattuto: allunga Paolini

Jasmine strappa il servizio a Shnaider e si porta a casa un break fondamentale: 4-2 e azzurra alla battuta per allungare ancora

16:23

L'azzurro tiene il servizio: 4-2

Ancora perfetto il carrarino alla battuta: ora Medvedev a servizio per tenere aperte le speranze

16:15

L'azzurro tiene il servizio: 3-1 nel terzo

Il carrarino sembrerebbe avere in mano il match: tre punti di fila e chiude con il dritto il quarto game

16:13

Jasmine, altro recupero

Da 0-2 a 2-2 nel terzo set: Paolini scatenata va a servizio

16:06

Reazione Paolini

Sotto di 2-0, la tennista toscana mantiene il servizio e prova a restare in gioco

16:05

L'azzurro inizia bene il secondo set: subito break

Musetti ha cambiato marcia: subito break al primo game del secondo set e conseguente servizio mantenuto: 2-0

15:59

Terzo set: subito break per la russa

Inizia bene Shnaider che ruba il servizio a Paolini e va avanti 1-0

15:56

Primo set al carrarino

Musetti chiude il primo set sul 7-5: Medveded inizia il secondo a servizio

15:51

Controbreak di Musetti

Dopo aver perso il servizio, il tennista carrarino si riporta in vantaggio controbreakando Medvedev e ora serve per il set

15:50

Paolini al terzo set, orario Sinner scala nuovamente

Con una rimonta emozionante, l'azzurra pareggia i conti e vola al terzo set ritardando anche l'inizio della gara di Sinner

15:45

Primo break all'azzurro

Musetti strappa il primo servizio della gara e mette la testa avanti: 5-4

15:43

Clamorosa Paolini, recupero e sorpasso

Da 0-4 a 5-4: l'azzurra si porta avanti nel secondo set grazie a due servizi rubati alla tennista russa

15:37

Primo set molto combattuto: 4-4 alla Grand Stand Arena

All'inizio del nono game il risultato è ancora in perfetta parità: 4-4 e Medvedev a servizio

15:33

Paolini rialza la testa

Dopo aver portato a casa il primo game del secondo set, Jasmine Paolini ruba il servizio a Shnaider e va sul 4-2.

15:30

Gara equilibrata tra Musetti e Medvedev

Dopo il sesto game, perfetta parità tra i due tennisti che sono sul 3-3. Ora il russo a servizio

15:22

Musetti, si riprende a giocare

Riparte il match di Musetti, sotto al primo set e a servizio

15:19

Crollo Paolini, sotto 4-0

Shnaider sempre più padrona del match: 4-0 e Paolini a servizio

15:17

Musetti-Medvedev: gara ferma per pioggia

Giocatori sotto gli ombrelli, al momento gioco fermo perché ha ripreso a piovere. "Dovrebbe essere una pioggia passeggera, quindi al momento restiamo qui", le parole del giudice

15:16

Medvedev avanti 2-1

I due tennisti mantengono ancora i rispettivi servizi: avanti il russo 2-1 con Musetti alla battuta

15:09

Secondo set Paolini, l'azzurra parte male

Dopo aver perso il primo set, inizia malissimo anche il secondo per l'azzurra che è già sotto 3-0 dopo aver perso due servizi

15:05

Iniziata Musetti-Medvedev

Il russo inizia a servizio e si porta a casa il primo game lasciando a 15 l'azzurro

14:56

Crollo Paolini, a Shnaider il primo set

Primo set dai due volti al centrale. Dopo un avvio di gara a senso unico, l'azzurra si scollega dal match e mette in serie diversi gravi errori che le costano dapprima la chance di chiuderla per 7-5 e che la vedono poi cedere al tie break per 6(1)-7

14:51

Che errore Paolini, Shnaider rientra nel set

Due gli errori gravi dell'azzurra che le costano l'occasione di chiudere in vantaggio il primo set.

14:45

Paolini di nuovo avanti di un break: 6-5

L'azzurra torna a fare la voce grossa mentre Shnaider mostra i suoi limiti sulla terra e perde la pazienza. La numero 5 conquista così la prima palla break e con il dritto al centro trova il nuovo vantaggio.

14:42

Paolini pareggia i conti

Buona la prima per l'azzurra, che si porta sul 30-0 grazie alla palla lunga dell'avversaria. Poi perde l'appoggio, cade e lascia volare la racchetta. La numero 1 d'Italia si rialza, stringe all'angolo la russa col rovescio e trova il pareggio.

14:36

Sorpasso Shnaider: 4-5

Paolini lavora male con i piedi, sbaglia di dritto e subisce la rimonta: 4-5 sul centrale. L'azzurra serve per ritrovare la parità.

14:32

Paolini si spegne: 4-4

L'azzurra poco reattiva nell'uscita dal servizio. La numero 5 Wta regala troppo rinunciando ad anticipare la russa e chiude a zero.

14:29

Ancora Shnaider

È un match alla pari adesso, con la russa che mette in serie il terzo game consecutivo. Paolini troppo leggera nel servizio e meno concentrata nella costruzione dei punti.

14:26

Shnaider rientra nel match

Si fa riconoscere il dritto di Shnaider, che conquista due palle break: alla russa basta la prima grazie alla palla troppo lunga di Paolini.

14:21

Shnaider tiene il servizio

Primo game conquistato da Shnaider. La russa tiene il servizio dopo 15 minuti di incontro.

14:19

Paolini domina da fondo campo

La russa costruisce i primi punti e guadagna la prima palla break, ma Paolini è infallibile sul dritto e trascina il game ai vantaggi dove firma il 4-0.

14:13

Prove di fuga per Paolini: disastro Shnaider

Non è ancora entrata nel match la numero 11 Wta. Ne approfitta l'azzurra che non perdona nulla e sul dritto fuori giri dell'avversaria si porta sul 3-0 dopo 7 minuti di incontro.

14:11

Raddoppia Paolini

Ancora un 40-15 per la numero 5 Wta che trasforma con una palla corta la prima palla break.

14:08

Subito avanti Paolini

È dell'azzurra il primo game dell'incontro, che sfrutta la pessima partenza della russa e chiude per 40-15.

14:06

Inizia il match!

Comincia l'incontro. Shnaider al servizio.

14:00

Paolini in campo

Paolini e Shnaider in campo. A breve riscaldamento, sorteggio e inizio del match.

13:51

Si rabbuia il cielo su Roma

Una cella temporalesca si fa strada da Roma Nord. Le previsioni meteo riportano temporali sulla Capitale.

13:46

Paolini a Roma per la sesta volta

Paolini torna a calcare la terra rossa del Foro Italico per la sesta volta in carriera. All'orizzonte, il titolo attualmente detenuto da Iga Swiatek.

13:42

È finita sul centrale: vince Alcaraz

Si risolve al terzo set il match fra Alcaraz e Khachanov: lo spagnolo si impone per 6-3, 3-6, 7-5. Ora tocca a Paolini. Vince anche Draper, che completa la rimonta su Moutet 1-6, 6-4, 6-3.

13:37

Khachanov rientra ancora nel match: 5-6

Il russo (che non aveva mai vinto neppure un set contro lo spagnolo) non si arrende e pareggia ancora una volta i conti sul centrale. Poi, Alcaraz si prende l'undicesimo gioco e torna a ricevere per il match.

13:31

Alcaraz riceve per il match

Lo spagnolo si è riportato in vantaggio per 5-4 e riceve ora per guadagnare il primo match point.

13:30

Musetti in campo non prima delle 14.25

Slitta anche l'inizio del match di Musetti, atteso alla Grand Stand Arena non prima delle 14.25. Il campo è al momento impegnato dal secondo incontro di doppio maschile, seguito al primo evento della giornata che si è concluso al terzo set dopo una lunga battaglia risolta con lo score 6-4, 3-6, 10-4 dal tandem Granollers-Zeballos.

13:21

Khachanov rientra nel match

Dopo il 4-1 di Alcaraz, il russo ritrova coraggio e lucidità per rientrate nella partita: 4-3 sul centrale. Paolini e Shnaider in campo non prima delle 13.50. Slitta di conseguenza anche l'inizio dell'altro match in programma sul centrale Sinner-Cerundolo.

13:16

Paolini: "Vince chi ha il ranking migliore"

Queste il giudizio di Paolini sulla numero 11 Wta, rilasciato al termine del match contro Ostapenko: "Shnaider è una giocatrice molto completa, mancina che sa giocare bene sulla terra quindi ci ho giocato più volte in doppio e sarà secondo me molto tosta, però ce la metteremo tutta. Io favorita? In questi tornei non è che vincono sempre quelle con il ranking migliore, quindi è così per tutte ogni giorno. È una nuova sfida e cercherò di dare il massimo e speriamo di poterla portare a casa".

13:05

Alcaraz prova la fuga: 3-1

Torna in vantaggio il numero 3 Atp, che monetizza gli errori nel dritto del russo e si porta sul 3-1. Si rialza anche Draper, che dopo avere pareggiato i conti con il 6-4 nel secondo set prova a completare la rimonta.

12:53

Ancora parità sul centrale

Si difende bene Khachanov, che pareggia i conti dopo avere ceduto il primo game del terzo set. Paolini e Shnaider scenderanno in campo non prima delle 13.25.

12:46

Il cammino di Shnaider a Roma

Questo invece il cammino di Shnaider: Dolehide 6-0, 6-0, secondo turno; Cristian 6-3, 6-3, terzo turno, Mertens 6-2, 6-3, quarto turno.

12:38

Pareggia Khachanov: Alcaraz si scollega dal match

Dopo un avvio promettente nel secondo set, il numero 3 al mondo si ripete negli errori già visti nel primo parziale e rimanda tutto al terzo e decisivo set.

12:36

Alcaraz sotto nel secondo set

Nel mentre, sul centrale del Foro Italico, Alcaraz è sotto per 3-5 nel secondo set. Due gravi errori dello spagnolo che hanno spalancato il campo al russo, che si aggiudica ai vantaggi l'ottavo game del secondo parziale.

12:35

Il cammino di Paolini a Roma

All’esordio vincente contro Sun (6-4, 6-3), è seguito il successo al secondo turno di Paolini su Jabeur (6-4, 6-3).

12:27

Il tabellone di Sinner

Se Sinner dovesse qualificarsi ai quarti, sarebbe raggiunto dal vincitore del match fra Munar e Ruud, con il norvegese che lunedì 12 si è aggiudicato il match con Berrettini in seguito al forfait nel secondo set del Martello.

12:25

Il tabellone di Musetti

In caso di vittoria su Medvedev, Musetti affrontrebbe il vincitore della sfida tra Fils e Zverev.

12:23

Il tabellone di Paolini

Il match fra Paolini e Shnaider mette in palio la semifinale degli Internazionali. Se la campionessa azzurra dovesse passare il turno, affronterebbe una fra Svitolina e Stearns.

12:21

Alcaraz avanti su Khachanov. Draper sotto

In caso di vittoria, Alcaraz e Draper si affronterebbero ai quarti di finale. Il numero 3 al mondo è avanti per 6-3 nel match contro il russo. È invece chiamato a rimontare il numero 5, che è rientrato dal primo parziale sotto di 1-6.

12:08

Dove vedere Sinner-Cerundolo

Il terzo appuntamento di Sinner al Foro Italico è trasmesso anch'esso in chiaro su Rai 1, nonché sui canali dedicati di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play, Now e Tennis Tv. Qui i precedenti.

12:03

Dove vedere Musetti-Medvedev

L’incontro fra Musetti e Medvedev è invece trasmesso in chiaro su Rai 2, in pay tv sui canali dedicati di Sky Sport e in streaming sulle piattaforme Rai Play e Now. Qui i precedenti.

11:52

Dove vedere Paolini-Shnaider

È possibile assistere al match fra Paolini e Shnaider in pay tv sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming sulla piattaforma Now.

11:40

Gli altri ottavi maschili

Questi invece gli altri match validi per gli ottavi di singolare maschile, che vedono in corsa i top 10 Alcaraz, Draper e Zverev: Alcaraz-Khachanov (ora in campo sul centrale), Draper-Moutet (ora in campo alla Super Tennis Arena), Hurkacz-Mensik (dalle 12.10) e Fils-Zverev (dalle 17).

11:34

Gli altri quarti femminili

Il tabellone femminile degli Internazionali prevede poi i match Sabalenka-Zheng e Gauff-Andreeva. Gli incontri sono in programma mercoledì 14 maggio.

11:32

Paolini-Shnaider: i precedenti

Paolini e Shnaider si affrontano per la secona volta in carriera. Il primo precedente riporta il successo dell'azzurra all'Australian Open 2024, quando si aggiudicò il secondo turno con lo score 6-3, 6-4.

11:30

Paolini vuole la semifinale

Benvenuti alla diretta dell'incontro tra Paolini e Shnaider, valido per l'accesso alla semifinale degli Internazionali d'Italia. L'azzurra è reduce dal match d'alta quota contro Ostapenko, mentre la lettone numero 11 Wta ha sconfitto Mertens agli ottavi.

Foro Italico, Roma.