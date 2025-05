Sinner-Cerundolo: orario, diretta e dove vedere in tv il tennis live

Primo vero banco di prova per Jannik Sinner. Agli Internazionali d'Italia, il numero 1 al mondo affronta il numero 18 Francisco Cerundolo nel match valido per gli ottavi di finale del 1000 capitolino. Un incontro che segue le vittorie su Mariano Navone e Jesper de Jong, dove il campione azzurro si è imposto in 2 set, ma non senza sbavature. Era previsto che un digiugno di 3 mesi avrebbe fatto perdere un po' di smalto anche al leader della graduatoria mondiale, a cui il pubblico di Roma non poteva riservare un'accoglienza migliore per accompagnarlo quanto più lontano possibile nel tabellone del torneo. Dall'altra parte della rete c'è ora l'argentino classe '98, che con la terra rossa vanta un feeling migliore di quello di Sinner, e che per rendimento e costanza può essere considerato molto più vicino ai top 10 di quanto non riporti la classifica. L'altoatesino si è detto consapevole delle palle sbagliate e dei punti mancati nei primi due appuntamenti. C'è un rodaggio da completare e il match con Cerundolo dirà a che punto si è arrivati. Roma potrebbe non essere sufficiente per ritroavre la condizione, ma l'azzurro ha infatti in agenda anche l'Atp 500 di Amburgo per riassemblarsi del tutto e riprendersi la scena al Roland Garros, dove lo scorso anno ha ereditato il trono da Novak Djokovic e raggiunto la semifinale dello slam parigino nonostante l'infortunio all'anca, poi persa al quinto set contro Carlos Alcaraz.