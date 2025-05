Sinner dominante a Roma, De Jong ko: agli ottavi c'è il numero 18 del mondo

ROMA - Buona anche la seconda per Jannik Sinner che al Foro Italico archivia il lucky loser Jesper de Jong e si qualifica agli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia. Il numero 1 al mondo si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-2 dopo un'ora e 33 minuti in un match che ha rispettato i favori dei pronostici. De Jong non era un test attendibile per l'azzurro che, però, ha sfruttato la partita per continuare il suo rodaggio: infatti Jannik ha mostrato ancora un po' di ruggine sbagliando molto (vedi parziale di 4 game consecutivi persi nel 1° set oltre ai 15 punti concessi nei proprio turni) ma tutto "in controllo" vista la levatura dell'avversario.Un buon allenamento in vista di quello che sarà un vero test per Jannik ovvero Francisco Cerundolo. L'argentino ha archiviato l'austriaco Ofner in due set ed è un tennista completo che si esalta sul rosso e specialmente negli incontri di cartello tant'è che Sinner è 2-2 negli scontri diretti con Cerundolo con l'ultimo giocato proprio agli ottavi di finale di Roma nel 2023 con successo dell'argentino in tre set.