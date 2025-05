Sinner arriva pure dal Papa! “Ok il tennis, però non portatemi Jannik…”

ROMA - Jannik Sinner torna in campo oggi agli Internazionali d'Italia per il suo match di 3° turno dove affronterà il lucky loser Jesper De Jong. Sinner che in mattinata è stato citato anche dal nuovo Papa. Infatti al termine dell'incontro con i giornalisti, Papa Leone XIV è stato incalzato da una giornalista per organizzare una partita di tennis di beneficenza per le pontificie opere missionarie, conoscendo la sua passione per questo sport. "Certo va bene", ha replicato il Pontefice. "Io porto Agassi", ha insistito la giornalista scherzando. Prevost ha replicato "basta che non porti Sinner", giocando sul doppio senso sia perché l'italiano è il numero uno del mondo e sia perché il suo cognome in inglese significa "peccatore".