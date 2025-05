Musetti-Medvedev, finale incredibile: il gesto del russo, i buu dello stadio e il match...pioggia

ROMA - Ha vissuto anche momenti di tensione la bellissima sfida degli ottavi di finale degli Internazionali d'Italia tra Lorenzo Musetti, numero nove del ranking Atp, e Daniil Medvedev, 11ª forza del circuito. Esattamente come altri tennisti, non ultima la Shnaider contro Jasmine Paolini, anche il russo è entrato in polemica con il 'caldissimo' pubblico del Foro Italico, al punto da lasciarsi andare a un gesto certamente censurabile. Ma andiamo con ordine e ricostruiamo la vicenda.