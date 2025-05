Cobolli batte Arnaldi! Per lui c'è un top 5 ai sedicesimi del Roland Garros

PARIGI (Francia) - Questa volta no riesce a Matteo Arnaldi la super rimonta, il derby azzurro lo vince Flavio Cobolli. Sul Campo 6 del Roland Garros il tennista romano si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-7(6), 6-1 dopo 3 ore e 8 minuti per regalarsi un 3° turno (terza volta in carriera in uno slam) di lusso contro Alexander Zverev (numero 3 al mondo).

Nel 1° set la svolta arriva sul 3-2 Arnaldi con Cobolli che piazza un parziale di 4 giochi consecutivi con doppio break per far sua la frazione. Secondo set è tutto (tranne il 3° gioco) break e contro-break tra i due (7 break in 9 giochi) con Cobolli che riesce a portarsi 5-3 e servizio: il romano questa volta non trema e a 0 tiene il servizio per il 6-3. Nel 3° set sono "solo" 4 i break con Arnaldi che per due volte lo recupera specialmente al 10° gioco con Cobolli 5-4 e servizio. Si va al tie-break di ferro dove Arnaldi salva un Match-Point e per 8-6 porta la sfida al 4° set. Cobolli non si scompone, trova il break al 4° gioco e non si gira più per chiudere 6-1.