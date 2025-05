Sinner-Gasquet, diretta Roland Garros: il risultato in tempo reale

Dopo il ritorno da numero 1 sul rosso di Parigi, Jannik Sinner scende in campo per contendere a Richard Gasquet il secondo turno del Roland Garros. Il campione azzurro è reduce dal successo in 3 set su Arthur Rinderknech , rimediato senza strafare e che ha messo a tacere l’esibizione giullaresca del francese. Dall’altra parte della rete c’è ora l’ex numero 7 Atp, prossimo ad appendere la racchetta al chiodo una volta terminato il proprio cammino al Major parigino, dove non è mai andato oltre i quarti di finale del 2016. Il vincitore affronterà Jiri Lehecka , che al secondo turno ha superato lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina con il punteggio 6-3, 3-6, 6-1, 6-2.

I migliori traguardi Slam di Sinner

Oltre la semifinale al Roland Garros nel 2024, Sinner vanta anche la semifinale di Wimbledon raggiunta l'anno precedente e che lo ha visto arrendersi a Djokovic al terzo set. Se i cementi di Meblourne e New York potessero parlare, riporterebbero invece il doppio trionfo all'Australian Open nel 2024 e 2025 e quello allo Us Open nel 2024.

Il diario di Sinner al Rolan Garros 2024

Lunedì 10 giugno, Sinner completerà il suo primo anno da leader della graduatoria mondiale. Il Roland Garros non è infatti uno Slam qualsiasi per il campione azzurro, che il 4 giugno dello scorso anno, ricevuta la notizia del forfait di Djokovic, coronava all'età di 22 anni il sogno di una vita. Quell'edizione, a cui si presentò dopo l'infortunio all'anca che lo costrinse a ritirarsi dagli Internazionali, lo ha poi visto arrendersi in semifinale al rivale e "vice" in graduatoria Carlos Alcaraz.

Lehecka batte Davidovich Fokina

È Lehecka ad aggiudicarsi il secondo turno, superano lo spagnolo Davidovich Fokina con lo score 6-3, 3-6, 6-1, 6-2. Il ceco affronterà uno fra Sinner e Gasquet.

Cocciaretto in campo

È terminato il match fra Magdalena Frech e Marketa Vondrousova (6-0, 4-6, 6-3 per la tennista ceca). Al via sul campo 6 l'incontro fra Cocciaretto e Aleksandrova. A seguire, il derby Cobolli-Arnaldi.

Gasquet: i migliori traguardi Slam

Nessuna finale Slam nel curriculum di Gasquet, che vanta tuttavia le 2 semifinali di Wimbledon nel 2007 e 2015 e la semifinale dello Us Open nel 2013.

Il record di Gasquet al Roland Garros

Con 22 presenze sul rosso del Roland Garros, Gasquet guida la classifica dei tennisti con maggiori partecipazioni al Major di Parigi: primato condiviso con Antoine Gentien. L'esordio nel 2002 all'età di 16 anni, quando ai quarti di finale venne eliminato da Andy Murray. Alle loro spalle, Djokovic e Feliciano Lopez.

In palio per Sinner la 70ª vittoria Slam

Sul centrale del Roland Garros, Sinner punta inoltre alla 70ª vittoria in uno Slam. Un traguardo che gli varrebbe un posto nella storia dell'Italtennis, subito dietro Fabio Fognini e Nicola Pietrangeli, che vantano rispettivamente 71 e 84 successi.

Sinner per la 6ª volta al Roland Garros

Alla sua 6ª presenza al Roland Garros, Sinner punta ad allungare la striscia di 62 vittorie consecutive contro avversari fuori dalla top 20. L'ultima sconfitta rimanda a Cincinnati 2023, quando si arrese a Dusan Lajovic per 6-4, 7-6(4).

Zverev affronta De Jong

Sul Simonne-Mathieu si affrontano invece Alexander Zverev e Jesper de Jong. Il numero 3 al mondo è reduce dal successo su Learner Tien per 6-3, 6-3, 6-4, mentre l'olandese ha superato l'azzurro Francesco Passaro al quinto set con il punteggio finale: 3-6, 6(7)-7(9), 6-4, 7(7)-6(1), 6-1. Nel pomeriggio, Novak Djokovic e Jack Draper sfidano rispettivamente Corentin Moutet e Gael Monfils. Venerdì 30, tocca invece a Carlos Alcaraz, impegnato contro Damir Dzumhur.

In campo anche Cocciaretto. Domani Paolini

In programma oggi anche il match tra Elisabetta Cocciaretto e l’ucraina Ekaterina Aleksandrova, attese sul campo 6. L’azzurra è reduce dal successo su Taylor Townsend, mentre l’ucraina numero 20 Wta ha sconfitto all’esordio Lucia Bronzetti. Venerdì 30 toccherà invece alla numero 1 d’Italia Jasmine Paolini, che dopo le vittorie contro Ye Yuan e Ajla Tomljanovic, affronterà l’altra ucraina in gara Julija Starodubceva.

A Pegula il primo set

La numero 3 al mondo si è aggiudicata il primo parziale per 6-3.

Impresa Gigante. Musetti senza imprevisti

Avanti a Parigi anche Lorenzo Musetti, che mercoledì 28 ha superato senza difficoltà il colombiano Daniel Galan. Ma a prendersi la scena del Roland Garros, è stato l’azzurro numero 167 Atp (n. 129 al 29 maggio) Matteo Gigante, uscito vincitore dal match contro l’ex numero 3 (ora 25º) e finalista nel 2021 al Major francese Stefanos Tsitsipas: 6-4, 5-7, 6-2, 6-4 lo score. Musetti e Gigante sono attesi venerdì 30 contro Mariano Navone e Ben Shelton (che al primo turno ha sconfitto Lorenzo Sonego).

A Parigi il derby azzurro Cobolli-Arnaldi

Attesi sul campo 6 del Roland Garros, anche Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Gli azzurri numeri 26 e 36 del ranking mondiale, si contendono il derby tricolore valido per il secondo turno del Major parigino. Cobolli, già campione ad Amburgo, è reduce dal successo su Marin Cilic per 6-2, 6-1, 6-3, mentre Arnaldi si è aggiudicato al quinto set il match contro il numero 27 Atp Felix Auger-Aliassime: 5-7, 2-6, 6-3, 6-4, 6-2. I due si affrontano inoltre per la seconda volta dopo il terzo turno di Umago 2023, dove Arnaldi si impose per 6-3, 7-6(5). Cobolli, già campione ad Amburgo, è reduce dal successo all’esordio contro Cilic.

De Minaur l'altro top 10 in campo

In campo al Roland Garros anche il numero 9 Atp Alex de Minaur, in vantaggio per 6-2, 6-2 sul kazako Aleksandr Bublik sul campo 14. Il vincitore affronterà uno tra Jacub Mensik e Henrique Rocha, con il ceco classe 2005 - campione a Miami - che conduce per 6-2 sul campo 7. Parità invece tra Lehecka e Davidovich Fokina, con lo spagnolo che ha reagito al 3-6 del primo set, aggiudicandosi con lo stesso score il secondo parziale.

Pegula e Lin sul Philippe-Chatrier

È cominciato il match fra la statunitense numero 3 Wta Jessica Pegula e la connazionale numero 55 Ann Li. A seguire, l'incontro fra Sinner e Gasquet.

Gasquet prossimo al ritiro

Si è imposto in 4 set Gasquet, che al match d’esordio contro il connazionale Terence Atmane ha chiuso con lo score 6-2, 2-6, 6-3, 6-0. Nell’ottobre 2024, il francese classe ’86 aveva annunciato a 'L’Equipe' il ritiro al termine del proprio cammino al Roland Garros: "Penso che sia il momento migliore e il torneo migliore per farlo. Noi francesi siamo fortunati a poterci ritirare in posti così incredibili. Avrò quasi 39 anni, è l’età giusta. Ero giovane quando ho cominciato e non avrei mai immaginato di giocare così tanto”. Nella bacheca di Gasquet, 16 Atp 250 (record francese) di cui l'ultimo a Auckland nel 2023, 1 bronzo olimpico nel doppio maschile in tandem con Julien Benneteau ai Giochi di Londra nel 2012, il doppio misto in coppia con Tatiana Golovin al Roland Garros nel 2004 e la Coppa Davis del 2017.

L’esordio di Sinner a Parigi

Non è stato un esordio privo di sbavature per Sinner, che a Parigi ha superato Rinderknech con lo score 6-4, 6-3, 7-5. Un match che ha conosciuto le boriose esultanze del francese, comunque autore di punti superbi che hanno messo a nudo quel po’ di ruggine rimasta sul polso del numero 1 dopo 3 mesi di stop. Il match contro Gasquet ci dirà se il campione azzurro si sia preservato strategicamente per il prossimo appuntamento sul Philippe-Chatrier.

Sinner-Gasquet: i precedenti

Sinner e Gasquet si affrontano per la 4ª volta in carriera. Il bilancio dei precedenti riporta il pieno vantaggio dell'azzurro, che ha rimediato il primo successo al primo turno di Indian Wells nel 2023, quando si impose per 6-3, 7-6(2). Lo stesso anno, l'altoatesino si aggiudicò il secondo turno di Halle con lo score 6-3, 5-7, 6-2. Infine, la vittoria conseguita al Roland Garros 2024 valida per il primo turno del Major parigino: 6-4, 6-2 6-4 il finale.

Roland Garros, Parigi.