Djokovic-Zverev: orario e dove vedere in tv il tennis live

PARIGI (FRANCIA) - In caso di successo contro Bublik Jannik Sinner si ritroverà contro in semifinale al Roland Garros , secondo Slam della stagione, uno tra Djokovic e Zverev . Percorso netto fin qui per il serbo, che ha fatto fuori uno dietro l'altro McDonald, Moutet, Misolin e Norrie. L'ex numero uno al mondo sulla terra parigina ha vinto tre volte (2016, 2021 e 2023). Il tedesco, invece, è approdato ai quarti grazie al ritiro dell'olandese Griekspoor mentre in precedenza aveva eliminato Tien, De Jong e l'azzurro Cobolli. Sasha insegue ancora la prima vittoria in un torneo dello Slam e lo scorso anno a Parigi si è spinto fino alla finale, persa poi contro Alcaraz.

I precedenti tra Djokovic e Zverev

Quello di oggi sarà il precedente numero 14 tra i due, con Nole che conduce il bilancio dei testa a testa per otto a cinque. L’ultima partita tra i due a livello Slam, però, è stata la semifinale degli US Open 2021, quando il belgradese vinse al quinto ma poi cedette di fronte a Daniil Medvedev. Appena due, invece, le sfide sulla terra: il quarto di finale qui del 2019 (Djokovic 3-0) e la finale di Roma vinta dal tedesco nel 2017, primo confronto diretto tra i due.

Djokovic-Zverev: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale del Roland Garros tra Novak Djokovic e Alexander Zverev è in programma non prima delle 20.15 sul Centrale del Philippe-Chatrier e sarà visibile in diretta sui canali di Eurosport accessibili su Sky e in streaming sulle piattaforme Sky Go, Now, Discovery+ e Dazn.

Segui tutto il tennis LIVE sul nostro sito