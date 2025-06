Bublik, vince la favola! Più forte di tutti ad Halle, anche Medvedev si inchina

Aleksandr Bublik ce l’ha fatta. Il kazako sconfigge Daniil Medvedev in finale ad Halle e conquista per la seconda volta in carriera il 500 tedesco dopo il trionfo del 2023, quando all'ultimo atto superò l’altro russo Andrej Rublev . Un successo che consacra dunque il cammino dell’ex n. 14 Atp, che dopo essersi aggiudicato il match d’esordio contro Alexandre Muller , ha avuto la meglio sul n.1 al mondo Jannik Sinner agli ottavi di finale, inguaiando il campione azzurro nella difesa della vetta del ranking dall’arrembaggio di Carlos Alcaraz . La bacheca di Bublik - che al Roland Garros aveva già eliminato i top 10 Alex de Minaur e Jack Draper - contiene ora cinque titoli, di cui tre 250 e due 500: Montpellier (2022, 2024), Anversa (2023), Halle (2023, 2025).

Bublik: "Stavo per lasciare il tennis"

Queste le parole del 2 volte campione ad Halle - già vincitore al Challenger di Torino - che grazie al successo su Medvedev diventa il quarto tennista nella storia del torneo a vantare 2 trionfi. "Dopo Wimbledon 2024 stavo per lasciare il tennis, non mi divertivo più - ha dichiarato in lacrime al termine del match - . Ho promesso al mio allenatore che mi sarei continuato ad allenare e dopo i Championships avrei capito se mi sarebbero serviti un paio di mesi fuori per provare a rientrare. Ho passato mesi difficili fino a quest'estate, e ora invece sta succedendo tutto questo". Al termine del match, Medvedev non ha perso tempo a ironizzare sulla sconfitta, riservando al neo campione di Halle un curioso augurio per il resto della stagione.