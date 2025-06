Paolini batte Fernandez, è ai quarti a Bad Homburg: chi sfiderà al prossimo turno

Jasmine Paolini si è qualificata ai quarti di finale del torneo di Bad Homburg, un WTA 500 sull'erba che si disputa in Germania e che rappresenta l'ultima competizione di preparazione in vista di Wimbledon. Essendo testa di serie numero 2, l'azzurra aveva un bye al primo turno e ha dunque esordito direttamente agli ottavi di finale contro la canadese Leylah Fernandez, battendola in due set col punteggio di 7-6, 7-6.